台積電總裁魏哲家：出口管制摧毀全球化

台積電總裁魏哲家（右）認為，各國的出口管制摧毀了全球化帶來的生產力和效率。左為和碩集團董事長童子賢。（記者曾吉松／攝影）

台積電 來美投資被認為是因應地緣政治危機，針對地緣政治帶來的問題，台積電總裁魏哲家昨日罕見示警說：「出口管制、對其他國家產品的禁令摧毀了全球化帶來的生產力和效率，或者至少降低了自由市場帶來的好處，但最可怕的是，國家之間的互信與合作正在開始減弱。」全球化的好處已然被扭曲，他敦促政客們提出解決方案。

魏哲家昨應邀出席玉山科技協會，進行「半導體產業的新挑戰」專題演講，對於外界擔心台積電技術被掏空及「去台化」問題，他四度提及：「門都沒有！」若加上魏哲家日前的發言，等於十天內，他針對「去台化」，總共講了五次「門都沒有」。

魏哲家對於「去台化」議題被過度放大，極度不以為然。他解釋說，台灣半導體產業花了30多年，建立完整供應鏈 ，才有現今成果，不是台積電單獨能完成。

魏哲家表示，半導體是未來所有產品智慧化的核心元件，現在每個國家都想要自己生產、蓋工廠，進而「掌控」晶片來源，但半導體供應鏈非常長，從產品發想，訂出規格、有人設計、生產、包裝，最後是銷售，整體生態圈非常長。

魏哲家解釋，蓋工廠和買機器是最容易的步驟，生產半導體設備和材料也多是向國外買，但台積電比別人強的地方，是把這些設備發揮到極致，但發展這些技術，難度非常高，光是在新竹研發成功後，移到台南，再派五、六百人過去量產，就有「說不出的困難」，更何況要到美國。

每個國家都想要蓋工廠，魏哲家反問「有這麼容易嗎？」他強調，半導體產業最重要的部分是「人才」，這得有完善教育系統奠基，如果沒有思考供應鏈、完善半導體人才培育系統及政府政策支持，不是簡單只蓋工廠就能成功。

魏哲家認為，台灣痛點在人才，土地、水、電都可以解決，「但人才不是你買得到的，所有技術都是累積的。」

為了人才，魏哲家還曾親自到台中一中，希望他們選擇加入半導體產業、加入台積電，如果這些高中生考上理工科大學，再讀兩年碩士、兩年訓練，需花八年培養。

美日合作發展2奈米？「不是不可能，但相當困難」

另外，美日半導體聯盟計畫2027年量產2奈米製程產品，魏哲家對此表示，美日合作想要彎道超車發展2奈米，並非不可能，但相當困難。魏哲家表示，檢視目前日本 沒有3、5、7奈米、甚至是10奈米，如果要跳躍式發展，直接推進到2奈米，不是不可能，但最後結果可能是保險公司要賠錢。

魏哲家也首度透露台積到日本設廠的原因，他說，日本也不是便宜的地方，到當地設廠主要是支持一個客戶，這家客戶是台積電最大客戶的供應商，因此策略上支援這個客戶。

魏哲家也強調，台積電到每個地方生產，完全是為了客戶，不是為了日本或美國政府，客戶需求是第一優先，客戶要先成功，台積電才有生意做、才能成功。