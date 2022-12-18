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分析師秀4原因：鴻海放棄紫光不可惜

記者劉德宜／台北18日電
科克蘭資本董事長楊應超。（本報資料照片）
科克蘭資本董事長楊應超。（本報資料照片）

鴻海宣布出清大陸紫光集團股權，最懂鴻海的分析師、科克蘭資本董事長及異康集團首席顧問楊應超昨日表示，鴻海算盤打得很精，鴻海投資紫光是以選擇權的概念，付出成本很低，投資這幾個月來應該也認識不少紫光的客戶、了解相關市場，甚至還可以從紫光認識或挖掘半導體相關人才，同步擴大鴻海在半導體產業的影響力。

鴻海投資不過約四個月就撤出紫光，楊應超研判可能的原因，一是美中貿易戰愈打愈烈，在大陸半導體業變得相當辛苦；二是鴻海可能也被美國要求選邊站，不必為了一個紫光小投資案得罪美國；三是進駐紫光後可能發現有些狀況，尤其是財務；四是設立IC設計部門或公司只要僱人就好，不一定要併購，何況鴻海本身就有IC設計部門，所以放棄紫光並不可惜，也不影響鴻海股價。

楊應超接受專訪時指出，對照台積電到美國設廠，鴻海投資紫光正好是反過來向紫光學技術。

楊應超認為，鴻海放棄了紫光，仍然有必要再另外買頭「牛」喝牛奶來擴充半導體版圖，因為電動車已是其核心事業，尤其經過這幾年疫情、美中貿易戰洗禮後，「牛奶也是會缺貨的」，建制的方式，可增員擴充現有的IC設計部門。

過去科技業下游跨界做上游產業，會被投資圈認為不務正業拉低本益比，會影響鴻海股價，但現在市況改變，投資圈也接受上下游整合。

面對未來「一個地球，二個制度」，楊應超認為，鴻海因應客戶要求將生產逐步移轉出大陸，也因應大陸市場的需求建立富智康，楊應超認為鴻海早就洞察情勢，正在做的全球布局相當有前瞻性。

楊應超說，公司營收與獲利要成長有四個方法，以他的經驗來分析鴻海，第一是同一產品，例如iPhone多賣一點，但眼下iPhone的銷量也見下滑；二是同產品賣一樣多，但其中的零件也愈做多，鴻海因此由組裝到機殼等而開始採垂直整合，但十年下來也到頂了；第三是一樣的產品以漲價提高營收獲利，但科技廠目前看來也只有台積電做到；第四是開發新產品，所以創辦人郭台銘先布局鴻海版圖裡欠缺的半導體、再進軍電動車，這也是他找劉揚偉出任鴻海董事長的原因。

鴻海 投資 營收

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