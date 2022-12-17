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授權不等於撥款 美國軍援台灣金額仍有變數

台灣新聞組／綜合報導
美國參議院15日通過2023財政年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援。（取材自US ARMY官網）
美國參議院15日通過2023財政年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援。（取材自US ARMY官網）

美國參議院15日通過2023財政年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援。中央社報導，授權法案僅明定支出項目，實際撥款金額要視後續撥款法案而定，最終軍援數字仍有變數。

報導指出，參議院以83票贊成、11票反對的票數，通過總額高達8580億美元的2023財政年度國防授權法案（National Defense AuthorizationAct，NDAA）。法案接下來將送交白宮，待總統拜登簽署後生效。

面對台海危機日益升高，加上俄烏戰爭讓美方更加重視台灣安全，2023年度NDAA首度納入對台軍援條款，授權2023年至2027年間透過美國國務院「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）計畫，每年提供台灣至多20億美元無償軍援。

在FMF計畫下，美國透過提供直接貸款或無償軍援（grant），協助符合資格的夥伴添購美國防衛武器、服務和訓練。但根據美國立法規則，授權法案僅明定支出項目，為各項計畫設定支出上限，只有撥款法案有權決定美國財政資金如何支配。

換句話說，2023年度NDAA雖授權美國行政部門每年至多提供台灣20億美元軍援，但在FMF資金有限情況下，最終撥款金額很可能低於20億美元，至於低多少，則要看兩黨議員接下來協商結果。

美國「國防新聞」周刊（Defense News）報導，議員間對究竟該提供台灣「軍援」還是「貸款」，其實看法不一。報導引述參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）表示，提供台灣FMF貸款比軍援來得好。「你有各式各樣需求，全球各地有饑荒，有糧食短缺，我想幫助台灣，但可能貸款會是比較好的方式。」

報導指出，撥款委員主要認為，在不提高國務院預算情況下，提供台灣軍援恐對其他項目產生排擠現象。

貸款 參議院 國務院

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