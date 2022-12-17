日媒：強化合作「抗中」 美擬派官員長駐台灣政府部門

日本經濟新聞報導，在北京加強對台施壓之際，美國計畫從明年秋天起，每年派遣政府官員長駐台灣，並有可能進入台灣政府部門工作，以強化美台雙邊合作。（本報資料照片）

中央社引述日本經濟新聞15日報導，基於中國加強對台施壓，拜登 政府與國會希望在安全保障與經濟政策等方面強化與台灣合作，考慮明年秋天起派遣政府官員長駐台灣，包括在政府部門工作。台北中國時報報導，國民黨 團總召曾銘宗表示，美方派人到政府部門服務是否妥適，還要看後續規畫細節。

中央社報導指出，美國國會審議有關2023會計年度國防預算 的國防授權法案中記載將派遣政府官員至台灣，平均每名派駐台灣期間最長是兩年，第一年學習中文，第二年在台灣的行政機關或立法院工作，這項派官員駐台計畫將每年實施。

報導說，美國政府官員派駐台灣預計是一年派10人。有美國國會相關人士表示，美國政府將派官員長駐台灣一事實屬罕見，至今的派駐台灣計畫一般為期僅幾個月。

處理這項派駐計畫的NPO組織西太平洋研究項目（The Western Pacific Fellowship Project）事務局長皮爾遜（Richard Pearson）表示，如果美國的國防授權法案在年底前通過，計畫明年初就開始招募希望赴台灣的人士，明年9月開始派遣。皮爾遜表示，將從與經濟、安全保障有關的部會開始招募，美軍武官也是招募的對象，據悉不能從情報機關招募。他還說，11月底至12月初已與台灣行政當局、立法院相關人士協商派遣計畫。

一般看來，美國之所以要開始派官員長駐台灣，主要是因美中兩國針對台灣議題的對立長期化，美國政府認為派官員至台灣的行政機關工作，能熟知台灣決策過程等，有助於美台之間的合作。鑑於美國參、眾議院議員陸續訪台，美國政府將訂出方針，增加美台當局之間的交流，以支援台灣。

另據台北中國時報報導，除了曾銘宗稱對美方派人來台還要看後續規畫細節，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠則表示，樂見推動台美雙方在語言及專業領域實質交流，盼因此與美國達成穩固的夥伴關係，共同對印太經濟與區域和平做出貢獻。