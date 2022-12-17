53.8億人民幣 鴻海拋震撼彈 出清紫光持股

鴻海發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，處分之後，集團對紫光持股已全數出清。（路透）

鴻海 集團深夜拋出震撼彈，宣布將處分大陸投資 事業紫光集團有限公司，預計處分後，鴻海集團旗下興微基金對北京 智廣芯控股有限公司及紫光集團有限公司持有之股權將降至0。

鴻海公告內容顯示：「大陸地區投資事業富士康工業互聯網股份有限公司之轉投資事業興微（廣州）產業投資合夥企業（有限合夥）（持股99.99%），以不低於人民幣53.8億元（約7.72億美元）或支付時晟粵廣州產業投資合夥企業（有限合夥）淨值對應興微基金所持份額價格或各方另行一致同意的其他價格的最高者將所持有48.91%之晟粵廣州有限合夥份額全數處分予煙臺海秀積體電路產業投資中心（有限合夥）。處分後，興微基金對北京智廣芯控股有限公司及紫光集團有限公司持有之股權為0%。」

今年7月，紫光公布了一份重整計畫，比較令台灣業界驚訝的是，在紫光的眾多新投資人之中，看到了鴻海旗下工業富聯（Fii）的身影，Fii先前就曾公告投資興微基金，此次則是由興微基金參與了紫光的投資。

鴻海聲明表示，先前工業富聯基於財務投資考量，透過興微基金「轉投資」晟粵（廣州）、再轉投「北京智廣芯」，最終投資紫光案，因時序已屆年底，程序上尚無法定案。為避免此案延宕而可能產生的諸多不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性，興微基金將轉投資晟粵（廣州）全數合夥份額，轉讓給煙臺海秀積體電路產業投資中心，待轉讓完成後，工業富聯將不再間接持有紫光集團股權。