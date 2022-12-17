兩岸只剩4航點 台商籲快重啟小三通

春節將至，兩岸「小三通」尚未開放，大陸新冠肺炎疫情 卻升溫，台商返台路迢迢。昨東莞台協、全國台企聯等台商代表出面指出，兩岸只剩四航點，架次少、成本高，盼政府從人道立場考量，盡速開放小三通、增加兩岸直航後點。台商喊話，九合一選舉已選完，別讓台商再成為犧牲品。

新冠肺炎爆發3年來，兩岸航點限縮。國民黨 大陸事務部主任林祖嘉說，兩岸航班從1周超過800架次，剩下約50架次；航點從60個，剩下4個，票價更是貴了3倍。

東莞台協榮譽會長葉春榮說，台商回家路不便利的問題已經爭取2年多，在這疫情3年以來，台商、台胞、台生往返大陸，只剩廈門、上海、成都、北京4個航點，有人要坐1000公里的車程，才有機場返台，連探親、看病、奔喪，甚至送骨灰罈回台都困難，「台商不應成政治犧牲品」。

福建信息學院商貿學院副教授唐國泰說，過去小三通來回機票約800元人民幣（約115美元），現在單程搭飛機要5400元人民幣（約775美元），已是來回紐約的費用，對經濟弱勢的3萬8000名在陸台生、1500名西進任教的台灣博士，是沉重的負擔。

國民黨立委洪孟楷呼籲，政府應循序漸進開放小三通，並盡快恢復兩岸全部航點航班，先從小三通復航做起，也請民進黨政府官員放下政治意識形態，別犧牲台灣民眾回家的權利。

國安會秘書長顧立雄前天在立法院證實，對岸應該也會希望重啟小三通，農曆年前有結果；行政院卻態度保守指出，中國大陸疫情變化難測。

陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁表示，如今大陸疫情正處於「輕症適應期」，許多脆弱、易感染族群，如年長者將受到第一波衝擊，社會混亂在所難免，預估此階段會持續到明年2、3月，整體疫情趨緩約為四月以後，建議小三通應針對本國籍民眾盡速開放，讓民眾都能順利返鄉過節。