新聞評論／小三通為返鄉 蘇貞昌喊錯狼

春節將至，重啟兩岸小三通的呼聲又起。多名金馬離島民代和新當選的首長特別跨海與福建台辦人員會談，得到「樂見探親專船在春節啟動」的答覆，顯示對岸樂意配合。未料，閣揆蘇貞昌卻大唱反調，稱中國大陸疫情 嚴峻，開放小三通可能造成對岸民眾「來台搶藥」，造成新的防疫 破口。

蘇貞昌的「來台搶藥」說，現實上是不會發生的事，他的說法簡直像放羊的孩子在喊「狼來了」。原因是：第一，台灣現在並未開放陸客來台，對岸民眾如何來台搶藥？第二，一旦小三通恢復，循此管道往返的主要就是台胞、台商和陸配，他們需要的是返鄉探親，而不是「買藥」好嗎？第三，何況目前金馬呼籲恢復的小三通，僅限於新住民和陸配的「探親專船」，基於人道精神，蔡政府還有多少卡的理由？

兩岸小三通航線的開設，撇開政治意義不談，它其實是一條廉價的「平民海上通道」；對兩岸人民而言，皆是如此。許多負擔不起昂貴機票的民眾，透過小三通往返，可節省許多時間和開支。在重大節日機位一票難求時，小三通更提供一個疏運便道，讓許多人得以返鄉。這次，金馬縣長當選人陳福海、王忠銘要前往廈門洽商，須先搭機至台北松山機場 ，轉車至桃園機場，再從桃園飛廈門，幾耗掉了整個白天。若有小三通，他們則僅需半小時即可抵達對岸。給人民一點方便，難道會讓蔡政府的威嚴受損嗎？

這次金馬地區提出開放「探親專船」的要求，其實相當卑微，顯示這些首長不想「呷緊弄破碗」，以免壞了更長遠的開放願景。事實上，小三通中斷三年，對金馬地區的經濟影響甚鉅，但中央卻毫不在乎。試想，連離島地區首長都知道開放的大事可以「循序漸進」，視情況一步步調整，難道中央政府官員的腦袋裡只有「開」和「關」兩種僵硬的選項嗎？

蘇貞昌先前說大陸民眾會來台「搶藥」，已經鬧了笑話；近日他又推稱北京當局對疫情「蓋牌」，他覺得事情不妙，這也是亂放煙霧彈。誠如上述，台方既未開放一般陸客來台，這樣的憂慮即可放下，政府只要認真做好小三通入境防疫把關即可。但令人憤怒的是，在蘇貞昌的腦袋中，只把小三通看成對岸人民或疫情將大舉湧入的「破口」；他就完全不想想，小三通也是一條提供上百萬台灣民眾返鄉的通道嗎？

一個人的思維，會影響他的視野，蘇揆的情況正是如此，而蔡英文總統恐怕也不相上下。蔡政府除把「抗中保台」奉為執政致勝圭臬，更將之濃縮為一切施政不力的主要藉口：兵役要延長，是因為大陸威脅；農漁產品被禁，是對岸無理取鬧；鳳梨酥登記未遂，是他們居心不良；抖音要禁，因為危害國安；小三通若開，對岸的壞事都將傾巢而來。對蔡政府而言，住在一個惡鄰旁邊，只要天天向對方叫罵，其他什麼事都不必做，自己的怠惰和無能就全都合理化了嗎？

若是一個以人道為念的政府，蘇揆不應關閉小三通，而應主動跨海提供藥品協助有需要的人。就像台灣在缺疫苗時，獲得那麼多國家捐贈，人們都心懷感激一樣。兩年多前，陳時中擋「小明」回台擋了半年多，後來成為他選舉顧人怨的主要因素。現在，蘇貞昌竟連「大明」返鄉也要卡，這能幫民進黨爭取到選票嗎？

元旦即將來臨，我們呼籲蔡政府放手讓「探親專船」啟航，以示自己的人道關懷。若一切順利，可在春節前進一步開放「返鄉專船」，讓久未返家的台胞回來團聚。