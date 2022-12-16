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國安會：小三通春節前有結果 顧立雄證實對岸盼重啟

台灣新聞組／台北16日電
陸委會副主委邱垂正15日稱，小三通一向朝過年前重啟目標努力。(記者廖士鋒／攝影)
陸委會副主委邱垂正15日稱，小三通一向朝過年前重啟目標努力。(記者廖士鋒／攝影)

外界關注小三通能否恢復，卻出現政府內部不同調情況。國安會秘書長顧立雄昨天在立法院證實，對岸應該也會希望重啟小三通，陸委會的綜合評估結果會在農曆年前有結果；但行政院卻態度保守指出，中國大陸疫情變化難測，且資訊不透明，若沒有配套防範措施會衝擊民眾健康。

顧立雄昨在立法院備詢做出三點說明，首先，蔡英文總統在雙十談話中提及，兩岸人民交流必須是健康、有序；第二點，陸委會已經在積極進行評估當中，相信會在不久的未來會有結果；第三點，兩岸航運主管部門要相互溝通，要如何健康有序開放，正在綜合審慎評估當中。國民黨立委陳玉珍批評，不久的未來已經聽很久了，到底是多久？顧立雄回應，時間點絕對不會拖過春節。

行政院發言人羅秉成說，行政院長蘇貞昌於院會指示，春節是返鄉重要節日，尤其是金馬地區，政府會盡量協助；不過中國大陸疫情變化難測，且資訊不透明，政府會緊盯中國疫情變化，並請衛福部、陸委會妥善評估相關方案。

立委陳雪生昨與陸委會主委邱太三會談。陳雪生說，金馬民眾情緒已炸鍋，發動24日「還我金馬小三通」大遊行，政府應立即宣布春節前讓探親專船通行；邱太三說，正嚴密監控大陸疫情，若情況許可，將在春節前第一階段人道部分復航。

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨表示，疫後恢復兩岸健康有序交流是政府政策，小三通客運復航，政府會依據最新疫情發展以及情勢，積極評估準備。但他也指出，中國大陸最近疫情升溫，政府必須密切關注中國大陸疫情發展及防疫封控措施，並納入小三通復航評估。對於「過年前」的時間點，邱垂正說，「我們一向朝這個方向跟目標來努力」。

金門縣長當選人陳福海昨天指出，前天拜會疫情指揮中心指揮官王必勝，提出金門有二千多名新住民與家人已三年沒回大陸過節，金門大學也有數十名陸生希望有機會走小三通返鄉，基於人道考量，希望能支持金門版人道探親專船。

年關將至，許多在福建的台商表示，今年過年前廈門返台機票價格高達2、3萬元（台幣，下同，約650-975美元），相比之前小三通套票往來，僅需約6600元（約215美元）貴了好幾倍。機位也不好搶，小三通不僅船班固定，還又快又便宜，能解決很多問題。

在蘇州的台商林先生一家三口已第三年沒回台灣過年，今年打算回家過年卻一波三折，機票大漲、機票難買和隔離變數，原本過年「全家」團圓，最後決定只回來兩人，變成「半家」團圓。

金廈小三通遲遲未開，水頭碼頭現在每天僅剩少數的打掃人員出沒。(記者蔡家蓁／攝影)
金廈小三通遲遲未開，水頭碼頭現在每天僅剩少數的打掃人員出沒。(記者蔡家蓁／攝影)

疫情 遊行 國民黨

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