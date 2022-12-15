擋小三通 朱立倫批擋同胞回來 「選舉結束該做好事了」

金廈小三通遲遲未開，以前相當熱鬧的水頭碼頭，現在船席上停著的船都已經停擺多時。(記者蔡家蓁／攝影)

春節將至，小三通至今不通。行政院長蘇貞昌日前以「對岸的人會來搶藥」為由，反對開放小三通；國民黨 主席朱立倫昨說，這個理由完全不通，其實是自己的人想回來卻沒有辦法回來，如果台灣自己的同胞回來需要藥，還要反對嗎？他要正告蘇貞昌，「選舉已經結束了，做一些幫助自己同胞的好事情吧。」

本報系聯合報報導，對於國民黨立委陳玉珍建議可把金門當成兩岸「中間隔離點」，在金門完成隔離，透過小三通返回廈門。蘇貞昌昨說，防疫是全國同步的事，不是一、兩個人說了算。

陳玉珍回應，有八千多位金門鄉親連署，這麼多在陸台商、台生想返鄉過年，「不應該是蘇一個人說了算，請以民為念」。媒體詢問，小三通斷航是卡在台灣？陳玉珍說，這是很確定的事，她在立法院多次質詢過衛福部、陸委會、交通部，現在大概只有蘇還有疑慮。

陳玉珍說，大陸對小三通復航樂觀其成，也已做好萬全準備，此次雙方討論相當具體，包括航道安全、船舶試航，落地後怎麼做，甚至核酸檢測 費用如何降低等都有討論到，「萬事俱備，只欠東風。」

蘇貞昌昨受訪表示，政府密切注意中國大陸疫情 快速變化，因為北京當局突然蓋牌，從其人民在排隊發燒檢測和到處搶藥品，「我們覺得事情不太妙」，所以更加警惕。至於小三通重啟事宜，蘇貞昌表示，政府仍要以保護民眾的健康為第一，同時從各方面就各種情況仔細判斷。

指揮官王必勝表示，中國大陸疫情不明朗，一個14億人口的國家，12日卻只有7000多例確診，只能說「厲害了，你的國。」

外傳民眾搶購退燒藥物寄至大陸，衛福部長薛瑞元昨說，退燒藥種類很多，就算某些知名品牌暫時供不應求，但還有很多種學名藥，民眾不用太擔心。相關藥廠表示，尚未觀察到需求暴增。

朱立倫指出，如果今天台灣有餘裕，「Taiwan can help」，能夠幫助中國大陸需要的一些藥品，也是傳達善意且能和緩兩岸對抗氣氛的表現。

朱立倫指出，許多台胞、台生、台商因小三通不通和航點不夠而無法返台，小三通跟增加航點絕對是對於台胞有最大幫助；蘇貞昌不但不從這個角度看，還忘了小三通跟直航的各航點最主要使用者是台胞、台生、台商，忘了自己同胞在大陸需要便捷往來，完全用意識形態與政治對抗的角度，想從中獲得政治利益。

據台北中國時報報導，陳玉珍表示，金酒是兩岸名酒也是和平象徵，大陸方面表達，只要文件備齊，沒有不准的道理。她明天將邀集各部會召開協調會，助金酒申請補件。讓善意帶來更多善意，讓兩岸經貿往來過程，減少政治化的口水。