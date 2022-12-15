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陸要求補件是想偷秘方？鳳梨酥配方≠秘方 「若不能說誰敢吃」

台灣新聞組／台北15日電
佳德於14日再發表64字聲明。(取材自佳德鳳梨酥粉絲團)
佳德於14日再發表64字聲明。(取材自佳德鳳梨酥粉絲團)

台灣多項食品因註冊訊息不完整遭中國大陸暫停進口，知名糕點品牌佳德也傳出要求補件的項目中須填寫「詳細配方比例」等，為保護商業機密選擇不申請輸銷中國大陸。食藥署昨指出，是因大陸要求業者出示「原料／配料占比」導致業者不願申請，有專家批評「若是不能說的配方誰敢吃」；衛福部長薛瑞元也改口，稱產品配方比例不是機密，要看雙方如何解釋。

佳德因不願提供詳細配方比例拒絕補件，新聞一出，綠媒大加宣傳，一時間把鳳梨酥的配方講得比台積電晶片製程還要機密；食藥署更是忙不更迭地公布文件，證實確有此事，食藥署長吳秀梅，更趁勢證實陸方確有要求，把風向操作成大陸想要竊取台灣鳳梨酥秘方。

新北市糕餅商業同業公會理事長黃湘賓表示，配方、製程對糕餅業者來說如同「手路菜」一般，皆屬於店家機密，使用的成分、熱量多寡等等一般會標示，但要知道「配方比例」跟「製程」就「太扯了」。

據台北中國時報報導，一位不具名專家表示，世界各國的食品註冊都會有「原料／配料占比」與「加工工藝」這兩欄，實際上只是徒具形式，因為就算未誠實填寫也難追溯。他也舉例，就如同化妝品會要求廠商提供內容物配比，即便讓外界得知配方內容也不見得做得出來。

前國健署長邱淑媞批評，食品跟藥品一樣，本來就應該清楚揭露產品的內容物配方及製程，「若是不能說的配方誰敢吃？」衛福部長薛瑞元昨天改口說，確實不一定是機密，「對部分業者來說，填寫產品配方和比例，是公布了營業機密，但對其他業者來說不是」

評論指出，提供成分、配方本來就是食品管理的基本原則，大家去超市購買包裝食品時，不都會看外包裝上的成分嗎？何況食藥署倘若真覺得中國大陸要求提供配方占比及加工過程這些「商業機密」不合理，請讓大家知道，食藥署有沒有比照日本政府2021年在意見徵詢階段就提出意見書，而不是現在因為資料不齊全被擋下才放馬後炮甩鍋。

大陸要求的是把各項成品配比列出，而不是要求提供「食譜」，難不成知道低筋麵粉、糖、鳳梨醬、冬瓜醬各有百分之幾，就會做出一模一樣的東西嗎？

更重要的是，這標準是各國皆然，還是只針對台灣？根據學者表示，大陸這套標準其實都一樣。 說穿了，民進黨政府只是見獵心喜拿來操作，好為自己的怠忽職守金蟬脫殼。

台積電 食譜 晶片

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