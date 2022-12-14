拜登唱全球化輓歌，台灣如何應戰？

台積電 美廠首部機台風光進廠，美國總統拜登 親臨致辭稱，「美國製造回來了」；台積電創辦人張忠謀則說，「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死」。兩人的談話互為表裡，又像機鋒相向。在拜登得意展示台上「美國製造的未來」的旗幟時，但對「貿易立國」的台灣而言，要如何因應「去全球化」的挑戰，則非輕鬆的事。

地緣政治正在消滅全球化，拜登高呼「美國製造回來了」，其實也為全球化唱起輓歌。全球化的比較利益，不再以資本流動與生產布局為依歸，而是地緣政治牽動供應鏈神經。台積電長期受益於全球分工的結構效益，張忠謀過去對在美設廠以成本太高而持反對意見；但台積電美廠上機，他改口說「新夢想終於實現」。或許這是外交客套話，但當全球化遭遇地緣政治的逆風，形勢也由不得他了。

美國曾是全球化最有力的推動者，也曾試圖藉自由貿易撬開中國大門，把大陸納入全球貿易體系。但川普率先鼓吹保護主義，指控美國企業出走，讓外國工業致富，導致美國工人失業，中產階級的財富被奪。他的「美國優先」號角，吹起全球化的最大逆流。繼任的拜登延續這股逆流，並趁著俄烏戰爭，將貿易斷鏈政策擴及俄國與歐洲，把自由貿易之帆吹得七零八落。

諷刺的是，中國這時卻開始捍衛全球化。大陸國家主席習近平認為，反全球化的呼聲反映了經濟全球化進程的不足，各國不能把全球化一棍子打死，而是要適應和引導好全球化以消解其負面影響。走到這步田地，資本主義的美國打壓全球化，社會主義的中國則捍衛全球化，如此的角色錯亂，實是歷史發展的諷刺。

從川普的「美國優先」，到拜登的「美國製造」，美國不斷強行更改全球貿易規則。對抗中國的需要，強化了反全球化的力道；美中貿易戰延伸到科技戰，讓全球化奄奄一息。與此同時，新冠疫情肆虐，也阻斷了全球化的軌道，各國斷鏈幾成常態。俄烏戰爭進一步引發全球能源與糧食危機，西方國家的制裁，則讓俄中等國亟思擺脫美元霸權的宰制。在全球化受挫之際，新的陣營或集團化正在重建。

美中的競爭，主導著新陣營化的形成，也對世界各國的因應構成挑戰。就像美中關係，既要在軍事、科技上競爭，又要在氣候、文化上合作；但裴洛西訪台，第一個被切斷的就是氣候合作。而其他國家則往往面臨被迫選邊的壓力。美國挾科技霸權重組供應鏈，大陸只能放軟身段，強調不挑戰美國霸權，也不強迫朋友選邊；但形勢比人強，歐洲國家很掙扎，南韓和東協各國也很難完全擺脫兩強夾擠。

台灣身處美中競爭的前線，這種夾擠對企業構成生存威脅，蔡政府從不感到為難，甚至樂意把護國神山當成外交伴手禮。但美國予取予求會不會掏空台灣技術與人才，並削弱「矽盾」的功能，卻成了最大隱憂。台積電海外設廠既是被全球化逆流帶走，也是被地緣政治風險逼走，蔡政府對其負面衝擊一概撇清，卻提不出令人信服的答案。

台灣一直是自由貿易的受益國，但全球化將死，自由貿易被扼殺，蔡政府卻裝作若無其事；至於經濟衝擊與對峙風險，就留給人民承擔。

但就算台積電以其規模、技術之領先，足以應戰，但其他產業有足夠的實力嗎？台積電在美國的四百億美元投資 ，是美國史上最大外國投資案，創造三萬多個工作機會。試想，這項投資如果落在台灣，會是什麼光景？不過，有蔡政府，就沒有如果了。(轉載自聯合報)