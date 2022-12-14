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金門高粱遭禁 陸：沒刁難 文件補齊就好

記者陳政錄、程遠述／台北14日電
金門縣長當選人陳福海（左2）與立委陳玉珍（右2）等人赴廈門協商，召開記者會表示，雙方均認為小三通應盡速開通。(圖：陳玉珍辦公室提供)
金門縣長當選人陳福海（左2）與立委陳玉珍（右2）等人赴廈門協商，召開記者會表示，雙方均認為小三通應盡速開通。(圖：陳玉珍辦公室提供)

針對中國大陸禁止台灣農、水產品輸入，包含金門高粱也遭禁，前天赴陸的國民黨立委陳玉珍昨天表示，陸方涉台官員認為金門高粱被禁應是「文件問題」，只要文件補件齊備，「沒有不准的理由」。

陳玉珍表示，她向大陸方面表達，疫情3年下來，兩岸人民生活都很不容易，尤其是金門與廈門人民之間的情感，金門高粱酒無法輸陸，將對金門的經濟傷害很大，希望大陸方面能專案辦理金酒輸陸；大陸相關官員則表示，金門、馬祖本來就與大陸互動較多，他們認為只要文件補件齊備，沒有不准的理由，也沒有刁難的問題。

陳玉珍也提及，和對方官員就小三通復航所涉及人員、航道安全、口岸管理、隔離便民措施及降低篩檢費用，溝通及交換意見。雙方均認為小三通應盡速開通，而她向陸方官員表達，若開放小三通，由於大陸仍要隔離，建議可把金門當成兩岸「中間隔離點」，在金門完成隔離，透過小三通返回廈門，完成基本核酸檢測確認健康，之後無需再隔離。

陳玉珍表示，陸方官員對此提議稱可進一步討論，甚至說對篩檢高額費用，只要台灣方面願意，陸方也可提供設備及篩檢試劑專供小三通使用，以降低兩岸人民往來之成本。

金門縣長當選人陳福海表示，12月25日，金門將開設一個窗口，為所有想回大陸的金門籍陸配進行登記；「這是我們行政部門的態度，至於用什麼方式回家，我們會與相關部門（指陸委會等）進行協調。」

除了小三通議題，連江縣長當選人王忠銘也和陸方談到緊急人道救援問題。他舉馬祖近1周有漁民落水意外事故為例，倡議兩岸推動落實彈性、靈活、快捷的人道救援機制。

陳雪生說，大陸關於小三通復航準備已非常完備，開通後探親、旅遊、創業、生活等問題將會在金廈會談、福馬會談中獲得解決。

篩檢 檢測 疫情

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