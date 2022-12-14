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陸委會稱小三通 在重要節日可能重啟

台灣新聞組／台北14日電
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（前左3）視察金門水頭碼頭通關大樓，踏勘未來人員通關動線，確保日後復航防疫無虞。金門縣長楊鎮浯（前左2）在旁說明。(記者蔡家蓁／攝影)
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（前左3）視察金門水頭碼頭通關大樓，踏勘未來人員通關動線，確保日後復航防疫無虞。金門縣長楊鎮浯（前左2）在旁說明。(記者蔡家蓁／攝影)

兩岸小三通何時恢復受關注，行政院長蘇貞昌日前拋出「搶藥說」引發爭議，不過，陸委會昨仍強調，小三通客運持續積極準備並滾動檢討中，重要節日啟動客運船班是可能作法，但目前尚未定案。

為推進小三通客運復航，反映金馬民眾民生問題、協助台灣商品銷陸，金門縣長當選人陳福海、連江縣長當選人王忠銘及立委陳玉珍、陳雪生和金門、連江議員，12日在廈門與廈門、福州口岸相關單位交流座談。

陳福海昨表示，他建議先採用「專船、專案、專班」方式推進小三通復航，爭取元旦或春節前實現兩岸台商、台幹和陸配回家的願望，金門並計畫在12月25日開設窗口，登記想回家的陸配訊息。

中央流行疫情指揮官王必勝昨視察金門港埠防疫作業及金門醫院醫療量能準備，對是否開放小三通仍不鬆口，強調中國現在解除封控，預期農曆年前有一波大流行，要持續觀察。金門縣長楊鎮浯說，縣府整備得非常完整，且非常務實的提出分階段復航，取決標準就是金門醫療量能。

王必勝說，金門僅有金門醫院，主要收治重症，雖有開設專責病房的準備，但若擴大專責病房，是否會排擠到一般醫療需求，是衛福部評估重點。如果小三通復航，入境旅客需要加強型防疫旅館，縣府已完成警光會館及相關準備，若有擴增需求，會納入後續研商。

立委陳玉珍提出金門可作為兩岸的「中間隔離點」，指揮中心發言人莊人祥表示，對此將進一步討論，小三通復航目前並沒有時間表。是否有機會在農曆年前重啟小三通？王必勝表示，將綜合研判中央各部會收集的訊息，並非衛福部或疫情指揮中心能單方決定；小三通與一般入境不同，離島金門資源相對少，不能影響離島人民安全健康，也就是量能要充足，配套要做好，才能做下一步決定。

台灣輸銷中國大陸多項食品陸續遭禁，食藥署持續協助國內業者補件，同時昨公布最新邊境食品不合格名單，中國大陸出口的食器等多項產品違規，調升邊境查驗比率，被外界認為是「對陸反制裁」。衛福部部長薛瑞元表示，銷中國食品遭禁可了解中國市場雖大，但卻是高風險，業者可多思考避險做法。

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