陸委會稱小三通 在重要節日可能重啟

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（前左3）視察金門水頭碼頭通關大樓，踏勘未來人員通關動線，確保日後復航防疫無虞。金門縣長楊鎮浯（前左2）在旁說明。(記者蔡家蓁／攝影)

兩岸小三通何時恢復受關注，行政院長蘇貞昌日前拋出「搶藥說」引發爭議，不過，陸委會昨仍強調，小三通客運持續積極準備並滾動檢討中，重要節日啟動客運船班是可能作法，但目前尚未定案。

為推進小三通客運復航，反映金馬民眾民生問題、協助台灣商品銷陸，金門縣長當選人陳福海、連江縣長當選人王忠銘及立委陳玉珍、陳雪生和金門、連江議員，12日在廈門與廈門、福州口岸相關單位交流座談。

陳福海昨表示，他建議先採用「專船、專案、專班」方式推進小三通復航，爭取元旦或春節前實現兩岸台商、台幹和陸配回家的願望，金門並計畫在12月25日開設窗口，登記想回家的陸配訊息。

中央流行疫情 指揮官王必勝昨視察金門港埠防疫 作業及金門醫院醫療量能準備，對是否開放小三通仍不鬆口，強調中國現在解除封控，預期農曆年前有一波大流行，要持續觀察。金門縣長楊鎮浯說，縣府整備得非常完整，且非常務實的提出分階段復航，取決標準就是金門醫療量能。

王必勝說，金門僅有金門醫院，主要收治重症，雖有開設專責病房的準備，但若擴大專責病房，是否會排擠到一般醫療需求，是衛福部評估重點。如果小三通復航，入境旅客需要加強型防疫旅館，縣府已完成警光會館及相關準備，若有擴增需求，會納入後續研商。

立委陳玉珍提出金門可作為兩岸的「中間隔離點」，指揮中心發言人莊人祥表示，對此將進一步討論，小三通復航目前並沒有時間表。是否有機會在農曆年前重啟小三通？王必勝表示，將綜合研判中央各部會收集的訊息，並非衛福部或疫情指揮中心能單方決定；小三通與一般入境不同，離島金門資源相對少，不能影響離島人民安全健康，也就是量能要充足，配套要做好，才能做下一步決定。

台灣輸銷中國大陸多項食品陸續遭禁，食藥署持續協助國內業者補件，同時昨公布最新邊境 食品不合格名單，中國大陸出口的食器等多項產品違規，調升邊境查驗比率，被外界認為是「對陸反制裁」。衛福部部長薛瑞元表示，銷中國食品遭禁可了解中國市場雖大，但卻是高風險，業者可多思考避險做法。