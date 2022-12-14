黑白集／鳳梨演到午仔魚 連狀告WTO也騙

大陸海關以註冊登記問題暫停台灣水產品輸入。(本報資料照片)

大陸海關暫停我食品進口，蔡政府後知後覺，事態鬧大立馬甩鍋中共 。官員悲憤指控陸方歧視 ，違反世貿組織（ＷＴＯ）規定，蘇貞昌揚言申訴。這套劇本，從鳳梨演到午仔魚，民眾諷刺「連台詞都懶得換」。蔡政府不僅懶，還很會騙，所謂「向ＷＴＯ申訴」都是打假球。

日本去年早就輔導業者向陸方重新註冊，並更換包裝標誌；對照之下，坐實蔡政府毫無作為。此外，ＷＴＯ官網也打臉蔡政府色厲內荏。我國迄未向ＷＴＯ提案控訴農漁產品被禁，甚至ＷＴＯ從未認定中國食安新法有違規情事，也未有其他會員國提出爭端申訴。

蘇揆譴責大陸無視國際規範，卻不正式提出爭端解決案，亦未要求調查中方「已讀不回」，這不知道在演哪齣。事實上，蔡政府僅在食安與檢疫委員會就水果案提出「特定貿易關切」，這頂多發發牢騷，無助要求大陸協商。

ＷＴＯ的上訴機制，因美方杯葛，已告停擺。歐盟 及中國等20餘國，另成立臨時上訴仲裁機制，但台灣卻選擇追隨美國不參加，因此失去向大陸討公道的機會。顯然，聯美抗中未討到便宜。

當台灣農民被禁得哀哀叫，蔡政府只會抗議，但抗中的「民主同盟」繼續和中國作生意。「狀告ＷＴＯ」只是粉飾束手無策，說穿了，蔡政府打不起這場官司；畢竟，先在兩岸築起貿易壁壘的，不就是台灣自己嗎？(轉載自聯合報)