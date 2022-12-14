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抗中保台?柯文哲諷蔡英文：乾脆停掉ECFA

台灣新聞組／台北14日電
台北市長柯文哲（左）13日與新北市長侯友宜（右）同台，對於2024動態，兩人展現「另類默契」。(記者潘俊宏／攝影)
台北市長柯文哲（左）13日與新北市長侯友宜（右）同台，對於2024動態，兩人展現「另類默契」。(記者潘俊宏／攝影)

大陸近日暫停台灣加工類食品、水產品輸入，小三通又遲遲不開，台北市長柯文哲昨抨擊，民進黨操作「抗中保台」牌，他嘲諷蔡英文總統，乾脆直接把兩岸經濟合作架構協定（ECFA）停掉比較快，並將200萬台商直接撤回來，徹底與「共匪」劃清界線，這樣比較完全。

月底即將卸任的台北市長柯文哲昨天與新北市長侯友宜同台，共同推動雙北世界壯年運動會。媒體高度關注柯、侯2024動態，兩人是否合組「在野大聯盟」？只見侯友宜話只說到一半，「現在最重要的是…」，一旁的柯文哲就搶答，「好好做代誌」，兩人說完後齊聲大笑，展現另類默契。

媒體也追問，中央政府限制公部門下載抖音、台灣農漁產品登陸受挫等議題，民進黨是否持續抗中保台到2024？柯文哲說，民進黨操作抗中保台議題到天荒地老，如果要這個停、那個停，他建議蔡英文總統把ECFA直接停掉、把200萬台商全部撤回來比較快，停止與中國大陸任何外貿，徹底與共匪畫清界線，這樣做比較完全。

媒體昨三度追問2024議題，柯文哲直言被問到很煩，還說以後要掛上「拒絕回答」牌子。他說，卸任後會先回台大休息一個月再說。侯友宜則多次把柯文哲拉到麥克風前，還四兩撥千斤說，「以後會比較少看到柯市長，大家要多問他，我在旁邊多鼓掌就好」。

柯文哲 侯友宜 民進黨

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