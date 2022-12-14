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蘇貞昌憂開放小三通對岸搶藥 網怒：來搶高端嗎？

台灣新聞組／台北14日電
蘇貞昌認為不能不管疫情和中國人搶藥等問題便大開國門，引網友怒轟。(本報資料照片)
蘇貞昌認為不能不管疫情和中國人搶藥等問題便大開國門，引網友怒轟。(本報資料照片)

行政院長蘇貞昌日前談到重啟小三通議題，認為不能不管疫情和中國人搶藥等問題便大開國門，遭批評用防疫當防堵藉口「沒人道」；對此，國民黨主席朱立倫批「荒謬」，網友轉傳蘇的說法，怒批：「來搶高端還是掃把？」

蘇貞昌說，中國的疫情不公開不透明，「從中國人搶各種藥品，就可知道有甚麼狀況在發生」。就如同2019年台灣是世界最先登記檢疫的國家，「台灣也要警覺在先。」他特別請指揮官王必勝到金門盤查有多少醫療量能、來做政策的判斷，「期望國人同胞都知道、健康需要大家一起守護。」

食藥署調查470家退燒藥業者，近期銷售有成長增加，若證實出現有大量搜購情形，最終手段可依藥事法限制出口，維持6個月的庫存。

綜合媒體報導，對蘇貞昌的講話，前立委沈富雄在「少康戰情室」中表示，「蘇貞昌你連這個都擔心，就不像一個泱泱大國應有的態度，連這都害怕，我們沒辦法捍衛台灣，更沒辦法反攻大陸」，沈富雄更說，沈富雄猛轟，「蘇貞昌不要打擊士氣好不好，這是我們台灣人民最不擔心的部分，竟然把它拿出來講，真的太可笑了」。

朱立倫批蘇貞昌所稱「搶藥潮」這種說法太荒謬，指在全世界疫情煎熬的狀況下，大陸若需要醫療資源，我們應該盡力協助

據報導，大台南藥劑生公會理事長李年豐表示，新冠疫情爆發以來，如普拿疼，全球都缺藥，不全然是大陸民眾搶藥，而且現在也未聽說台灣其他藥局有搶藥況發生。

廈門台商會長吳家瑩對蘇貞昌等官員說法，直言政府聽不見民眾心聲，只會藉機升高兩岸對立，就算寄藥到大陸，大陸海關監管也十分嚴格。

本報系聯合報報導，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，日本、韓國的華人確實有出現搶藥的狀況，目前台灣基層藥局的咳嗽藥、退燒藥、腸胃藥等常備藥品，購買量也有增加，但初步判斷，是因為台灣國門開放後，開始出國旅遊，擔心國外醫療費用龐大，紛紛前來購買。

對於蘇貞昌的搶藥說，網友全都炸鍋，怒批「台灣確診率比人家高很多耶，在鬼扯什麼」、「來台灣搶高端還是掃把？」「台灣不是就已經開放國門了嗎？」

疫情 藥局 常備藥

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