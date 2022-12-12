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美台商會會長：美拚自製晶片 應留意勿讓台經濟邊緣化

編譯季晶晶／綜合外電
美台商會會長韓儒伯呼籲美歐小心，不要在經濟上削弱台灣。圖為美國總統拜登日前參加台積電美國廠上機大典。（歐新社）
美台商會會長韓儒伯呼籲美歐小心，不要在經濟上削弱台灣。圖為美國總統拜登日前參加台積電美國廠上機大典。（歐新社）

在美國總統拜登日前參加台積電美國亞利桑納州廠上機大典後，金融時報13日刊出美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond）投書指出，台積電赴美投資對美國在全球半導體供應鏈的地位起了很大作用，但西方國家應小心行事，鼓勵製造業回流時，不能在經濟上削弱或讓台灣被邊緣化，否則反將襄助中國實現兵不血刃的目標。

韓儒伯指出，中國的戰略是迫使台灣接受「一中原則」的統一，那代表在政治上全面投降，經濟為對岸所統合。北京希望不費一槍一彈就能達成此一長期目標。

最近，財長葉倫警告美企重新評估投資台灣的承諾，韓儒伯說，她的評論雖是針對地緣戰略風險而發，卻剛好稱了北京的心，北京採取脅迫戰略，讓外界以為台灣的未來有必然性，透過加劇兩岸緊張局勢，提高在台灣做生意的成本。眾院議長裴洛西8月訪台，恰為中國執行此一戰略提供絕佳機會，因全球各國政府和企業此後都對他們在台灣的經濟利益提高警覺。

台積電赴美國、日本或謠傳中的歐洲設廠之舉，引發台灣內部討論「掏空」憂慮。韓儒伯呼籲，美歐對於降低台灣在半導體產業占有的中心地位，應格外謹慎，在強調製造在岸化（onshoring）的同時，也要表明支持台灣的長期經濟生存力。

他說，讓外商撤出台灣會是錯誤回應，孱弱的台灣會創造出更大的不穩定，更有可能遭遇中國挑動的衝突，透過實力獲得的和平才能阻卻對岸進逼。

北京 台積電 投資

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