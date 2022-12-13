又11件食品被禁 增74件自行註冊陸准進口

台灣多項食品因註冊訊息不完整，而遭中國大陸暫停進口，食藥署署長吳秀梅昨表示，又有11件食品被取消輸銷資格，以「油料」、「食用穀物」為主，均由政府輔導交件的推薦註冊業者；自行註冊部分，則新增74件新通過註冊食品，衛福部次長王必勝表示，仍不清楚通過或不過的原因。

北京 要求註冊方式分為推薦註冊、自行註冊，截至昨日，推薦註冊有效註冊為31件，自行註冊則824件，高出甚多。自行註冊過關比率為何較高，王必勝說，「真不知基於什麼標準」。

吳秀梅表示，昨早分析統計資料，准許進口至大陸的台灣食品來到855項，其中以自行註冊登記的案件較多，先前多次發函請中方說明，仍未獲得回應，僅有官網數字有所變動。

12月8日至10日，台灣有效輸銷大陸的品項從1006項減為792項，食藥署食品組副組長鄭維智表示，12月10日推薦註冊通過的品項為42件，昨減為31件，減少11件品項中，以「油料（食用油）」、「食用穀物」為主。

在自行註冊方面，12月10日750件，昨天增至824件，共增74件，28件飲料類、12件糖果餅乾類、14件烘焙咖啡 豆類、其餘類別20件。

王必勝表示，大陸雖提供審查不符標準7大原因，但進一步詢問詳細規範，陸方「已讀不回」。昨新增74件食品通過註冊，仍不清楚通過原因，只能根據經驗推測不合格原因，依各家業者分享狀況，政府將盡力協助業者註冊。