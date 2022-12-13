重啟小三通…王必勝抵金門評估 宋楚瑜登陸磋商

疫情指揮中心指揮官王必勝(左)12日傍晚抵達金門，拜會縣長楊鎮浯(右)，就小三通復航整備事宜等交換意見。(中央社)

中國大陸接連禁止台灣農漁酒類產品輸入，金馬縣長當選人與多位立委昨天都赴廈門磋商，親民黨主席宋楚瑜昨天也出發前往大陸「了解狀況」、「然後化解」。疫情 指揮中心指揮官王必勝、疾病管制署副署長莊人祥等人昨天下午赴金門拜會縣長楊鎮浯，今天將到金門醫院了解醫療和防疫 量能，評估後由中央決定是否重啟小三通。

親民黨人士指出，宋楚瑜這次赴陸是去關心兩岸問題及與台灣農漁民相關產品的問題，只帶一名秘書，沒有安排正式拜會，屬於私人行程。

楊鎮浯表示，小三通「拉高層級，兩岸坐下來談，等於是把小三通當成犧牲品」，陸方早就準備復航，問題取決於台灣政府態度，盼中央能盡早同意，讓小三通問題單純化而非複雜化。

總統府發言人張惇涵表示，誠如蔡英文總統在今年雙十所提及，期待在兩岸邊境 解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流；但關於小三通部分，仍須依據最新疫情發展及整體情勢評估，目前尚未定案。

王必勝說，小三通復航必須考慮到大陸新冠疫情發展狀況，掌握大陸頻頻調整的防疫措施，例如從大陸出境者是否要檢附PCR陰性證明等。

王必勝表示，中央對相關政策的決定是一體的，復航權限並不在衛福部，這次是為了更加了解金門整體防疫現況，提供有關單位參考。