防疫破口？藍委赴陸談小三通 蘇貞昌：憂陸來搶藥

蘇貞昌12日出席活動受訪時說，貿然重啟小三通恐讓對岸民眾來台搶藥，導致另一道防疫破口。(記者余承翰／攝影)

中國大陸近日突然禁止包括金門高梁等台灣2409件食品輸入，加上因新冠疫情 而中斷的小三通遲遲不開，準金門縣長陳福海、國民黨 籍準連江縣長王忠銘、國民黨立委陳玉珍昨日率團赴陸溝通。行政院長蘇貞昌昨表示，在大陸疫情仍嚴峻，貿然重啟小三通恐讓對岸民眾赴台搶藥，導致另一道防疫 破口。

本報系聯合報報導，蘇貞昌表示，如果此時打開國門，影響這三年來的防疫成果、對民眾的健康也無法交代。他認為，任何人都不應該以自己的立場或是自己想當然耳，就妨礙台灣一致的防疫作業。

針對蘇貞昌的說法，國民黨主席朱立倫表示，當政府不能夠解決問題，民意代表自救，盼透過溝通解決小三通或金門高粱酒、台灣啤酒輸入的問題，政府應該覺得慚愧，「民進黨最大的特點就是，不是罵自己人，就是嗆對岸，但是民眾的問題解決了沒有？」

台北中國時報報導，在野立委齊轟，民進黨在今年九合一大選慘敗，蘇貞昌請辭獲慰留後，繼續操作「抗中保台」牌。事實上，蔡政府尚未開放大陸民眾來台觀光，僅有商務、探親與奔喪可申請入境，陸方也尚未開放大陸民眾出國旅遊，僅能申請留學、商務或工作。兩岸旅遊仍受管制，蘇貞昌竟說「小三通若開，恐讓對岸民眾來台搶藥」，被在野黨質疑是刻意帶風向。

目前大陸台商、台眷與台生僅希望明年1月先啟動小三通「探親專船」。

國民黨立委賴士葆痛批，金馬地方首長訴求是啟動探親專船，目的是方便台商返家過年，不是開放大陸民眾來台，蘇貞昌瞎扯恢復小三通會讓防疫出現破口，連大陸民眾來台搶藥這種話都能說出口，妖魔化小三通，毫無作為只想保官位，實在非常離譜。

對於台灣產品遭大陸暫停輸入，蘇貞昌說，政府已協助業者補件3000多件，希望協助業者度過難關，但北京違反世貿組織（WTO）規範，獨對台灣特別苛刻，完全是刻意透過政治手段、行政干預來妨礙自由貿易。

民眾黨團總召邱臣遠表示，許多台商都很期待在疫情解封後能回家過年，蘇貞昌無視民眾回台過年的需求，仍然以抗中保台的說法來阻擋，顯然在選舉中大敗、請辭遭慰留，還是沒有得到教訓，呼籲政府應積極與大陸溝通，維護台商權益。