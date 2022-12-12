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重啟小三通？王必勝抵金視察 立委赴廈磋商

台灣新聞組／綜合13日電
疫情指揮中心指揮官王必勝(左)12日傍晚抵達金門，拜會縣長楊鎮浯(右)，就小三通復航整備事宜等交換意見。(中央社)
疫情指揮中心指揮官王必勝(左)12日傍晚抵達金門，拜會縣長楊鎮浯(右)，就小三通復航整備事宜等交換意見。(中央社)

中國接連禁止台灣農漁產品輸入，再新增台灣酒類等產品暫停進口，金馬縣長當選人與多位立委昨天都赴廈門磋商。立委陳玉珍表示，赴中主要談重啟小三通的議題，也會反映金酒和其他台灣產品遭禁的民意並了解其原因，盼能建立溝通管道和相關窗口。

親民黨主席宋楚瑜與國民黨立委陳雪生昨天也出發前往中國，宋受訪表示，要去「了解狀況」，「先了解然後再化解」。一旁的陳雪生則向記者表示，此行就是為了恢復小三通。親民黨人士指出，宋楚瑜這次赴中是去關心兩岸問題及與台灣農漁民相關產品的問題，只帶一名秘書，沒有安排正式拜會，屬於私人行程。

疫情指揮中心指揮官王必勝、疾病管制署副署長莊人祥等人昨天下午赴金門拜會縣長楊鎮浯，今天將到金門醫院了解醫療和防疫量能，視察水頭碼頭兩岸小三通復航整備狀況，評估後再由中央決定是否重啟小三通。楊鎮浯表示，小三通「拉高層級，兩岸坐下來談，等於是把小三通當成犧牲品」，中方早就準備復航，問題取決於台灣政府態度，盼中央能盡早同意，讓小三通問題單純化而非複雜化。

總統府發言人張惇涵表示，誠如蔡英文總統在今年雙十所提及，期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流；但關於小三通部分，仍須依據最新疫情發展及整體情勢評估，目前尚未定案。

至於北京以註冊卡關，禁台灣水產品、台啤、金門高粱等食品進口，蘇貞昌說，過去一年多以來，政府幫業者補件了3000多件，但對岸無視WTO的規範作業，對台灣特別苛刻、不照規矩來，用政治手段妨害自由貿易、非常不合理。

王必勝說，小三通復航必須考慮到中國新冠疫情發展狀況，掌握中國頻頻調整的防疫措施，例如從中國出境者是否要檢附PCR陰性證明等。

王必勝表示，中央對相關政策的決定是一體的，復航權限並不在衛福部，這次是為了更加了解金門整體防疫現況，提供有關單位參考。

疫情 防疫 邊境

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