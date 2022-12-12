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陸禁台產品 蘇貞昌諷劉兆玄示好陸官員 遭反嗆別甩鍋

記者陳政錄／北京12日電
大陸禁台商品，行政院長蘇貞昌（右二）批，中國做生意不照規矩，並指劉兆玄這時候還去餐敘示好，人民都看在眼裡。（記者賴香珊／攝影）
大陸禁台商品，行政院長蘇貞昌（右二）批，中國做生意不照規矩，並指劉兆玄這時候還去餐敘示好，人民都看在眼裡。（記者賴香珊／攝影）

近日大陸暫停台灣水產品、酒水飲料進口，行政院長蘇貞昌昨點名批評行政院前院長劉兆玄此時以兩岸企業家峰會台方理事長身分，跟大陸官員餐敘示好。劉兆玄表示，蘇貞昌應好好處理事情，不要只會罵大陸做生意不按規定，然後又找民間企業團體甩鍋，混淆視聽。

蘇貞昌說，國際貿易也有一定規範，中國卻自己訂出一套以行政手段干預貿易，違背世貿組織（WTO）規範，尤其對台灣特別嚴格、歧視，不但時間縮短，還對台灣要求這個、要求那個。政府協助業者補件3000多件，中國突然又禁止，可見中國根本不照貿易規矩來，也違背WTO規範。

劉兆玄一行正在北京訪問，接下來預計轉往江蘇、福建，為回應外界質疑，劉兆玄昨晚接受駐京台媒採訪。

劉兆玄重申，12月8日峰會訪問團和北京市委書記尹力會面，會前完全不知道大陸暫停台灣水產品進口，會談過程中當然也沒有觸及，過程透明，「陸委會也都知道這個情形」。對於外界聲稱大陸把台灣漁獲禁掉與他有關，這樣的談話已超出法律容許範圍。

至於蘇貞昌說，大陸做生意不照規矩，這種時候（劉兆玄）還去餐敘示好，人民都看在眼裡。劉兆玄表示，「與（大陸國台辦主任）劉結一餐敘」是以訛傳訛，8日訪問團和尹力餐聚時，劉結一有參加，但「我們坐得比較遠，沒有交談」，蘇貞昌作為閣揆，出言批評應更謹慎。

劉兆玄表示，當年兩岸談ECFA（兩岸經濟合作架構協議），將漁獲列入早收清單來之不易，現在民進黨抨擊ECFA，卻又想要它帶來的利益。他說，兩岸貿易摩擦可透過正式管道溝通，也可授權民間來幫忙談，「打嘴砲甩鍋不是一個負責任的方法」，勸蘇貞昌應好好處理農漁產品進口大陸的事情，不能只是罵對方做生意不按規定，然後找一個民間企業團體來甩鍋，混淆視聽。

兩岸企業家峰會台灣方理事長劉兆玄。（本報資料照片）
兩岸企業家峰會台灣方理事長劉兆玄。（本報資料照片）

北京 WTO 歧視

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