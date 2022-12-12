台灣產品登陸卡關 業者填「中國台灣」也不行

繼水產品之後，大陸海關總署12月9日再禁台灣具指標性的飲料，包含台啤、金門高粱、黑松沙士等。（本報資料照片）

中國大陸宣布禁止台灣水產品、飲料、酒類等產品進口，加上前一波在今年8月也禁了食品、糕餅，被認為針對意味十分濃厚，名列禁令名單的業者坦言，一直到貨品在大陸海關卡關、主動聯繫後才知道不符合規定，而補件後也沒有任何回覆，至今仍然不知道是什麼原因被擋。

有業者表示，今年8月被禁止進口大陸，是發現貨品卡在大陸海關過不了，主動洽詢大陸海關才知道被暫停進口，之後才去找自己政府，得到需要補件的回應，「我們也是到那時候才知道，大陸有註冊管理規定的新制，更不知道新制在兩年前就已經有消息。」

至於是不是因為沒有填「中國台灣」才被禁，業者則說，「關連性應該不大」，因為相關規定並不是今天才有，原來怎麼填現在就怎麼填，也就是說，填上中國台灣，一樣也被禁，幾乎所有業者填資料的方式都一樣，否則經銷商也會通知台灣廠商有文字上的調整需要協助更改。

業者直言，出口大陸營收 占比低的業者，就只是靜觀其變，占比稍高的業者，會比較積極的去詢問進度，但大家都是補件送審，文件不夠或是審核通不通過，陸方並未提出解釋，至今也沒聽到有人可以恢復出口到大陸。

業者也說，在上一波禁令後，政府只有跟廠商溝通、討論，也表示會和大陸聯繫，但至今沒有任何進展；對台灣食品業者來說，透過出口方式在大陸獲得的營收占比很低，反而是這幾波農、漁產品可以說是真的受到重傷，但不敢論斷是被針對的重點對象，但上次曾爆出過石斑魚「借牌」的長期陋習，此次也可能是類似環節上出問題。