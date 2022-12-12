台食品被禁遭已讀不回 藍：別一邊抗中一邊還要對方買

大陸近日暫停黑松沙士等產品進口。藍營認為，政府應做好溝通，不是一方面搞抗中，一方面又要人家買東西。（記者侯永全／攝影）

中國大陸海關總署近日以註冊訊息不完整為由，暫停台灣多項食品進口。衛福部列舉七大審查不合格原因，第一名為「文字不符合要求」；食藥署長吳秀梅表示，提出需求都被陸方「已讀不回」。國民黨 立委李德維表示，政府應做好溝通，不是一方面搞抗中，一方面又要人家買東西。

本報系聯合報報導，食藥署去年10月起，協助台灣業者提交3232件產品資料，12月10日被暫停的品項達2409項，占比達七成五，被禁止輸銷最大宗為887件水產品；吳秀梅表示，1800餘家廠商無補件意願，目前僅792件完成註冊。

12月8日至10日，台灣有效輸銷大陸的品項從1006項減為792項，衛福部次長王必勝說，大陸雖提供審查不符標準原因，但台方詢問詳細規範，陸方「已讀不回」。

部分食品業者推測，輸銷產品因產地未填寫「中國台灣」而遭拒。吳秀梅說，能夠理解業者出口中國大陸的顧慮，為輸銷而調整產地名稱，但這不合理，「台灣就是台灣，不是中國台灣。」

王必勝說，中方審查標準不一，找不到邏輯，業者無法複製成功經驗，甚至產地寫「中國台灣」，仍闖關失敗，未能通過註冊，希望中方明確說明原因，以便台方輔導業者，盡快恢復輸銷。

是否為政治打壓？王必勝說，時間點很巧妙，其餘留給社會評判。至於前總統馬英九 質疑，為何不用現有的ECFA管道與對岸溝通？吳秀梅說，本次即採用兩岸食品安全協議平台，但皆被「已讀不回」，試過以往各種管道，中方窗口已完全停擺。

李德維說，與其罵大陸，不如做好外銷分散、協助業者掌握大陸市場；日本去年就在協助業者因應標示改變等問題，請農委會、經濟部捫心自問，到底做了什麼？

國民黨立委賴士葆說，大陸最近接二連三禁止台灣的農漁產品及飲料等項目進口，看來似乎有意對海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）539項產品、金額逾200億美金的大陸對台單方面讓利要逐步收回；這反映出蔡政府的「抗中保台、顧民進黨 選票」政策造成的經濟損失要由全民埋單。