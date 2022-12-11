我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

新聞眼／禁漁再禁酒 抗中保台後遺症

記者 侯俐安
中國海關總署官網9日又新增酒類與飲料等產品暫停進口，其中包括金門高粱酒。（中央社）
中國海關總署官網9日又新增酒類與飲料等產品暫停進口，其中包括金門高粱酒。（中央社）

民進黨選舉大敗，選前高喊的「抗中保台」神主牌失靈，「七分抗中、三分保台」已讓選民看破手腳，保台是虛、抗中為實，選後衝擊更從輸陸農水產遭禁，擴大到台啤、沙士、高粱；宛如「七傷拳」的抗中保台，傷敵有限，卻讓最挺民進黨的中南部農漁民飽受其害。

事已至此，藍營的民代、首長直接登陸找解方，蔡政府仍只能透過電子郵件隔空抓藥，抗中保台的下場就是「已讀不回」。

一連兩天，蔡政府的答案都只有跳針強調貿易歧視，媒體追問事件原委、影響數量、業者提交件數、合格與不合格件數，官方單位不是一問三不知就是三緘其口。直到10日發現衝擊面可能再擴大，行政院、食藥署才彷彿突然「睡醒了」，公布早該掌握的統計數字。

府院黨終於察覺事態嚴重，雖然蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都表態盡量和中國大陸溝通爭取，但相較於日本，在陸方2020年透過WTO向各會員國通報新制後，日方早已建立新系統，輔導業者註冊，蔡政府如果連基本數據都難以掌握，有什麼本錢跟對岸溝通爭取？

蔡總統曾稱，台灣不能像過去一樣，把所有雞蛋放在同個籃子裡，但蔡政府上台後，台灣對大陸與香港出口比重，卻從2019年再度攀升，在總出口占比已逾四成，「籃子裡至少多放了四顆雞蛋」。蔡總統執政後高喊「抗中保台」，六年來台灣農產品每年銷往中國大陸的金額，更超越馬政府執政最後四年，顯然心口不一。

數字誠實反映，蔡政府執政下，台灣仍高度倚賴大陸市場。於是當大陸禁止台灣產品時，政府三大步驟只剩「向WTO訴訟」、「對受害產業大撒幣」，最後是「吃果保台」；民進黨抗中保台的代價，難道要從「班班吃石斑」再換成「班班喝高梁」？

民進黨 雞蛋 WTO

上一則

「全台唯一」可輸陸水產品 味一：就是表單如實填寫

下一則

蔡賴共治？綠憂「兩個太陽」齟齬難免

延伸閱讀

紅潮消散 綠沫破滅 白紙乍現

紅潮消散 綠沫破滅 白紙乍現
新聞評論／避戰與謀和：台無力對話就等著被控管

新聞評論／避戰與謀和：台無力對話就等著被控管
蔡政府1月內閣改組 派系要角：若無新氣象 2024不樂觀

蔡政府1月內閣改組 派系要角：若無新氣象 2024不樂觀
新聞眼／年輕票流動快 第三勢力得利？

新聞眼／年輕票流動快 第三勢力得利？

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

2022-12-07 02:32
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者胡經周／攝影）

1封信促成中國鬆綁防疫？郭台銘嚴正否認

2022-12-08 19:49
台立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）今在「新聞不芹菜」直播節目中犯氣喘，一度呼吸困難，公事包內沒帶藥，不斷深呼吸。 圖／擷取自「「新聞不芹菜」節目

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

2022-12-07 16:35
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

張忠謀說全球化已死？財經專家：早已死了很多年

2022-12-08 10:45
中共前領導人江澤民離世，朱立倫都表達哀悼之意，被新華社列入悼念名單及角逐總統的可能人選。朱立倫今天表示，國民黨希望兩岸和平，這是身為黨主席應該要表達的。記者戴永華／攝影

朱立倫、侯友宜列悼念江澤民名單 朱：黨主席該表達的

2022-12-04 15:12

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室