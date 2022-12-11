新聞眼／禁漁再禁酒 抗中保台後遺症

中國海關總署官網9日又新增酒類與飲料等產品暫停進口，其中包括金門高粱酒。（中央社）

民進黨 選舉大敗，選前高喊的「抗中保台」神主牌失靈，「七分抗中、三分保台」已讓選民看破手腳，保台是虛、抗中為實，選後衝擊更從輸陸農水產遭禁，擴大到台啤、沙士、高粱；宛如「七傷拳」的抗中保台，傷敵有限，卻讓最挺民進黨的中南部農漁民飽受其害。

事已至此，藍營的民代、首長直接登陸找解方，蔡政府仍只能透過電子郵件隔空抓藥，抗中保台的下場就是「已讀不回」。

一連兩天，蔡政府的答案都只有跳針強調貿易歧視，媒體追問事件原委、影響數量、業者提交件數、合格與不合格件數，官方單位不是一問三不知就是三緘其口。直到10日發現衝擊面可能再擴大，行政院、食藥署才彷彿突然「睡醒了」，公布早該掌握的統計數字。

府院黨終於察覺事態嚴重，雖然蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都表態盡量和中國大陸溝通爭取，但相較於日本，在陸方2020年透過WTO 向各會員國通報新制後，日方早已建立新系統，輔導業者註冊，蔡政府如果連基本數據都難以掌握，有什麼本錢跟對岸溝通爭取？

蔡總統曾稱，台灣不能像過去一樣，把所有雞蛋 放在同個籃子裡，但蔡政府上台後，台灣對大陸與香港出口比重，卻從2019年再度攀升，在總出口占比已逾四成，「籃子裡至少多放了四顆雞蛋」。蔡總統執政後高喊「抗中保台」，六年來台灣農產品每年銷往中國大陸的金額，更超越馬政府執政最後四年，顯然心口不一。

數字誠實反映，蔡政府執政下，台灣仍高度倚賴大陸市場。於是當大陸禁止台灣產品時，政府三大步驟只剩「向WTO訴訟」、「對受害產業大撒幣」，最後是「吃果保台」；民進黨抗中保台的代價，難道要從「班班吃石斑」再換成「班班喝高梁」？