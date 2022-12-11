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「2409件不合格」 台登記銷陸產品 75%遭禁

台灣新聞組／綜合報導
中國大陸海關總署以註冊訊息不完整為由，新增一批台灣食品暫停進口。被禁項目包括台灣啤酒、金門高粱、噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等知名產品。（記者劉學聖／攝影）
中國大陸海關總署以註冊訊息不完整為由，新增一批台灣食品暫停進口。被禁項目包括台灣啤酒、金門高粱、噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等知名產品。（記者劉學聖／攝影）

中國大陸海關總署以註冊訊息不完整為由，又暫停一批台灣食品進口，包括台灣啤酒、金門高粱、噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等知名產品，根據統計，台灣登記銷陸產品中，遭禁比率已高達約七成五；府院10日皆強調，要與陸方溝通。

衛福部食藥署去年10月起，協助台灣業者提交3232件產品資料，僅792件完成註冊，31件自行註銷，2409件被視為不合格，多達七成五產品被禁，且未被告知理由；其中被禁止輸銷最大宗為887件水產品，食藥署將持續依「兩岸食品安全協議平台」，透過電子郵件聯繫。

政院批陸歧視待遇

行政院長蘇貞昌10日說，中國大陸此舉不符合世界貿易組織（WTO）規範，在世界各國也是獨有的作法，政府會盡量和中國大陸相關單位溝通爭取、循WTO管道申訴；對於受影響業者，政府將盡全力不讓其受損害。

府院強調與陸溝通爭取

總統府發言人張惇涵說，近日中國大陸頻以行政註冊為手段，造成台灣產品出口到中國大陸受阻，無助兩岸貿易正常往來，政府表達嚴正關切，也啟動因應措施，與相關單位持續溝通，並協助相關業者。

行政院發言人羅秉成批評，陸方食品貿易障礙措施對台採取歧視待遇。

衛福部次長王必勝說，陸方對進口貨品做註冊管理是合理的，但全世界的截止日期都是明年6月30日，唯有台灣硬被提早一年，跟中國大陸處理事情本就難依常理。

馬英九批 有管道不協商

前總統馬英九反問，台灣和大陸簽23項協議，包含農產品檢疫、檢驗協議，無論是農產品、水產品，遇此狀況都可根據協議與大陸協商，有現成管道為何不用？

經查詢大陸海關總署網站「港澳台地區生產企註冊訊息」，在酒類部分有台灣企業註冊登記編號為28項，有11項遭暫停進口，包括金門酒廠、金車、台虎精釀、台灣菸酒，和傳奇酒業、雲山酒廠等業者；飲料及冷凍飲品類別共354項，有123項狀態顯示為暫停進口，9日新增的有黑松，至於維他露、統一、泰山、大西洋飲料等大多在8月時就遭暫停進口。

儘管近期有少數業者補件成功，但近日的水產品、酒水及其他品類被大陸暫停進口的台灣廠家範圍正逐漸擴大，台商盛傳接下來要被禁的項目還會更多，期盼兩岸主管機關有效溝通。

擋人氣產品不尋常

長期從事兩岸貨貿的大陸台商說，以台灣菸酒、金門酒廠、金車、黑松為例，初步了解，這波暫停進口主要影響的都是台啤系列、金門高粱、噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等「比較有名氣的產品」，難以判斷大陸此刻喊停的用意。一位資深經貿官員說，此次動作真的很不尋常，就連大陸本地的「相關單位」也不知原因。

登記輸陸產品 僅24.5%完成註冊 製表／大陸中心
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WTO 馬英九 歧視

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