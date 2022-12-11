「全台唯一」可輸陸水產品 味一：就是表單如實填寫

台灣水產品有800多家，僅生產魚類加工鬆品的味一食品在大陸註冊成功，味一食品除外銷也致力內銷，第二、三代在屏東東港鎮開設的專賣店也是人氣店。（圖：劉凱芬提供）

台灣887件水產品遭中國大陸暫停進口，僅生產魚類加工鬆品的味一食品註冊成功。味一食品董事長謝清銀表示，味一以符合歐盟 的食品安全和包裝規範生產各式鬆品，去年由衛福部統一送大陸註冊通過，申請流程就是如實填寫表單，對成為「全台唯一通過」感到驚訝。

金酒卡關：不知要補什麼文件

至於未通過註冊的金酒公司則無奈表示，無從打聽為何卡關，也不知要補什麼文件。

謝清銀說，衛福部統一送件審核，表單填寫內容有工廠所在地、品項原料、設備、水流動向等生產方面問題；味一跟其他企業一樣，都是下載官方表格，透過官方申請，送件流程就是依表單上問題一一如實填寫，「我們只是間小小工廠，並沒特殊關係」，不了解其他家未通過原因為何，希望補件後大家都能過關。

金酒人士透露，類似的案件，大陸官方都不會明指文件哪裡有問題，要逐條補充說明，才會回覆是否補件通過，不然就只能跟其他業者打聽，靠不斷摸索找出問題。

據悉，金門縣長當選人陳福海明將前往廈門與陸方洽談重啟小三通，會跟陸方直接溝通，具體了解金酒「卡關」的問題。

一位大陸台商指出，按大陸海關總署規定，每一個生產場所地址、不同產品類別都要分開註冊等，因此會出現同一家企業，自行或委託代理商註冊多個項目，出現部分有效、部分卻遭暫停進口的現象。

在大陸經營台菜餐廳的台商說，今年以來，台灣進口的食品調味料貨源就一直很不穩定，他只能盡量調整或改採福建等地台商生產的「台灣味」，以滿足饕客味蕾。

北京 台菜餐廳的葉老闆說，菜色保持台灣味的影響不太大，但若客人想喝台灣啤酒、黑松沙士，影響就比較大。