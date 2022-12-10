新聞評論／兵役延長 在國安與政治間擺盪

建軍備戰是國家大事，卻成了政治人物算計的目標。圖為國軍漢光演習實兵操演。(本報資料照片)

因應兩岸局勢緊張，台灣兵制將由原先的四個月軍事訓練，恢復為一年義務役。政策本已箭在弦上，但民進黨 選舉重挫，「恢復徵兵」被視為影響青年選票的主因之一，原稱延役已有社會共識的蔡政府卻猶豫了。國防部 長邱國正近日稱，延長兵役可望「年底前公告」；未料，此說隨即遭府方「更正」，指跨部會仍在研議，目前尚無確定時程規畫。總統府更正國防部說法，讓人嗅到「風向在變」的氣味。

恢復義務役對民進黨敗選造成多大衝擊，仍待進一步探討。可以確定的是，多數民眾對於蔡政府不斷把台灣「烏克蘭化」，將國家帶進戰爭風險，確實極為不滿。無論如何，建軍備戰是國家大事，軍制轉型需要更長的時間才能完成，不應該配合短期選舉或政治行情隨時見風轉舵。面對中共威脅，國軍實力必須加強，恢復徵兵或許是必要條件，却非充分條件；如果方向失準，甚至可能進一步削弱戰力。

「恢復徵兵強化國防」的主要理由有二：一是解放軍實力日增，入侵規模勢必更大，國軍兵力需求當然要增加；二是四個月的軍事訓練役上路九年來，「兵不願學，官不願管」的現象普遍，飽遭詬病。延長役期的主張，很大程度來自華府，是美方對台方後備兵力給予差評所致。

役期由四個月增至一年，乍看立刻就能增大國軍規模。然而，如果負責領導訓練的「志願役」軍士官沒有增加，要由誰來訓練新兵？事實上，國軍轉型為「募兵」後，志願役人員從未足額。為兌現政策指標，國防部將「編現比」標準設定為九成低標，但這個目標僅前年曾短暫達到，多數時候均不及格。如今若恢復徵兵，乍看兵源增加，但幹部不足問題將更惡化。

此外，部隊的操練需要特定場域才能進行，但近年軍方受制地方民意，不斷配合釋地或停止實彈射擊，全台所剩訓練場地目前僅勉強夠用。未來部隊擴編，勢必面臨大塞車。新兵若無法下基地，鎮日留在駐地，不僅無法提升戰技，更將導致基層每天只能刷漆剪草，進而影響國軍形象和士氣。

平心而論，國軍轉型募兵後，部隊以志願役組成，由於成員長留久用，戰技與訓練都較先前改善不少。未來若同時存在志願役與義務役，國防部務必做到「因才施用」：義務役以二線守備單位為主，精銳打擊部隊仍盡量由長期服勤的志願役組成；如此，才能避免恢復徵兵變成濫竽充數。志願役人數偏低，主要原因是待遇與辛苦不成正比，加上軍中管理僵化保守、充斥表面工夫、行政效率低落，導致留營率偏低。多考慮年輕官兵心理，讓他們以身為軍人為榮，是國防部高層必須進行的腦內革命。

美國國會近期藉由《台灣政策法》、《國防授權法案》，主張對台實施軍用貸款 或金援，加強台灣的防禦。此事若成真，國軍應要求美方擴大部隊來美受訓的能量，以提升訓練品質，讓更多官兵體會全球最強軍隊的實況。

蔡政府標榜重視國防，但國軍遭遇人力或場地等困境，更需要府院出面協調解決。但自稱身為「國軍靠山」的蔡英文總統，面對這些問題，卻絲毫不見行動。如此，給人的印象是，高層只敢慷國庫之慨，真要「拔一毛以利國軍」，則退避三舍。

國家領導人若只以強化兵力為已足，不懂「伐謀」與「伐交」的重要性，甚至為了黨派選舉利益，動輒置社稷於刀鋒邊緣，這算什麼善政？牽涉一代年輕人前途的兵役，卻在蔡政府的國防與政治之間閃爍擺盪，實可恨又可悲！