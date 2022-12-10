水產被禁／大陸註冊新規通報1年 台灣官方無作為

台灣午仔魚等多項水產因未完成大陸新規定的註冊登記遭禁輸陸，學者引日本政府作法，質疑政府過去一年多為漁民做了什麼？業者希望政府能幫忙銷售，減少損失。(記者劉學聖／攝影)

中國大陸禁止台灣水產品輸陸，農委會主委陳吉仲表示，陸方要求食品業者要先向陸方註冊是行政貿易障礙，官員再提向世界貿易組織（WTO ）申訴。

不過，根據日本 貿易振興機構（JETRO）去年5月新聞稿，陸方早在2019年11月26日公告徵詢意見，2020年11月更經由WTO辦公室向各會員國通報新制。日本為此建立新系統，並輔導註冊。

本報系聯合報報導，農委會推估受影響產值超過60億台幣（約2億美元）。台灣政府官員昨除持續批評中國大陸違反國際貿易作法外，農委會也提出強化內銷、加工、拓銷外銷市場等措施因應。學者直言，陸方新作法標準全球皆然，相較於日本去年8月就為此訂定「輸入中國食品加工業註冊輔導辦法」，一年多以來，台灣政府究竟做了什麼？

另據中國時報分析，近年來大陸透過檢疫不合格、不符食品進口註冊與反傾銷調查等手法，讓台灣水果、水產品難以登陸。而秋刀、午仔魚是第二個ECFA早收清單被禁項目，也凸顯陸方雖不直接宣布ECFA無效，但透過「拆積木」作法，間接讓ECFA的經貿紅利消弭於無形中。

日本農林水產省去年4月18日起，依陸方公布的新規定，啟動2022年版「農林水産物・食品施設認定申請」系統，並將陸方的最新規定及原則逐條譯成日文，讓業者了解。

逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤峰表示，申請登記繁瑣，一般業者做不到，台灣政府形同「放牛吃草」，造成現在的困境，「你有聽說亞洲其他哪個國家業者遭禁？」

中華農企發展協會副秘書長林裕紘質疑，「經濟部怎麼不見了？」遭禁的是食品加工廠，經濟部竟沒有角色？簡直不可思議。

國民黨立委曾銘宗表示，中國大陸早已經由世貿組織（WTO）公告徵詢意見，為何日本做出因應，台灣卻沒有？第一種可能是台灣政府疏忽怠惰，未做因應；若是中國大陸故意歧視 ，就要呼籲中國大陸遵守WTO規範，勿採行歧視行為，傷害農漁民權益。曾銘宗說，無論是哪一種，農委會都應把來龍去脈講清楚，而非凡事遇中國大陸就泛政治化，最後損害的也是台灣農漁民。

衛福部長薛瑞元表示，食藥署協助業者補件送件後，9月起，中國持續讓這105件水產品輸銷進口，直到前天才禁止輸銷，「說禁就禁」，禁止前，不先講也不給緩衝期。依往例「中國都不太會回應我國」，僅能透過電郵溝通，也會向WTO提出障礙訴求。

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