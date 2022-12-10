黑白集／班班吃石斑 接下來要吃什麼？

中國大陸宣布禁止輸陸的台灣水產加工品，包括秋刀魚、魷魚和午仔魚，9日在高雄前鎮漁港仍有遠洋漁船入港卸貨秋刀魚，政府稱將協助外銷。(記者劉學聖／攝影)

由於許多水產業者未在對岸完成註冊，台灣秋刀魚、午仔魚、魷魚等產品明年輸陸可能受阻。可笑的是，相關部會對此一問三不知：主事的衛福部食藥署說沒接到通知，農委會隨即裝作與己無關，陸委會則照例誦念「四字經」，表示會「嚴正抗議」。這個政府，到底在為誰服務？

台灣農漁產品因品質不符規定被禁，已不是一天兩天的事；中國大陸海關總署要求全球進口業者註冊，也已宣布了年餘，不是特別針對台灣。但台灣的政府官員總有本事推、拖、拉，一則把責任推給對岸的打壓，然後拿人民的納稅錢去補貼農漁民，再把軍人和學生當成消化滯銷品的對象。到頭來，什麼問題都沒有解決。

先前石斑被禁，陳吉仲立馬機靈推出「班班吃石斑」，花6億元台幣（約2000萬美元）讓中小學生幫他解決問題，沒想到石斑來不及長大。這下可好了，接下來，班班要吃什麼才好呢？秋刀、午仔魚，還是魷魚？萬一東西多到孩子們吃不完，政府是不是可以考慮把學校「營養午餐」擴大為「家庭晚餐」，全民都來分享「好食材」。

農漁產品輸陸困境，恰恰映照出蔡政府的毛病：面對問題不正面解決，卻不斷找藉口使它變形扭曲，然後又衍生新的問題。如果農委會誠懇和對口單位協商，食藥署老老實實協助業者註冊，陸委會扮演穿梭協調，會落到今天嗎？