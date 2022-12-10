蔡英文批陸方突襲：無助貿易正常化

台方輸中國大陸水產品再遭禁。總統蔡英文 、行政院長蘇貞昌到農委會主委陳吉仲昨天都再度指責陸方違反國際貿易，陳吉仲表示，中國大陸不符合世界貿易組織（WTO ）規範，自創註冊程序影響漁民權益，這次事件是行政貿易障礙，不排除再向WTO申訴。

蔡英文總統昨表示，中國昨天再一次以突襲方式，讓台灣出口到中國的水產品受到阻礙，這樣的做法對貿易正常化並沒有幫助，政府部門除了關切外也立即啟動因應措施，並請相關單位溝通、了解原因，同時會協助漁民確保生計、收入，讓權益受保障。

蘇貞昌說，這是繼鳳梨、釋迦 、石斑魚後「又來了」，政府對於中國違反國際貿易做法，除了對外管道申訴，也會減少水產業者受害，打開更多外銷通路市場，例如石斑魚就比預期的還高。

陳吉仲指出，中國大陸要求所有食品、水產品要輸銷到大陸都要註冊，雖然是對全世界，卻對台灣採取比較嚴格的措施，例如要求台灣8月底以前完成補件，其他國家則是明年6月底，這是WTO裡的行政貿易障礙所造成的影響。

陳吉仲也批評，全世界只有中國大陸，要求所有食品貿易要透過註冊程序，這樣的做法，很多國家陸續在反映，這不符合WTO裡的規範，不過現在還是希望可以透過既有的管道，完成資料補件等程序，恢復水產品輸陸。

陳吉仲也說，如果最後中國大陸還是用這程序禁台灣水產品，某種程度就是用貿易障礙工具來減少、或影響台灣貿易，不排除到WTO申訴。