小三通快了 探親專船可望先航 王必勝將視察金門

金廈小三通，以往是往來兩岸最便捷的道路，但受到疫情影響，已經暫停超過兩年。（本報資料照片）

金廈小三通自2020年疫情 中斷後，至今尚未恢復，金門縣長當選人陳福海9日前往陸委會拜會主委邱太三，希望在防疫 有效管控下，能在1月由縣府啟動「探親專船」，邱太三表示，「在重要節日啟動客運航班，是可能的作法」。疫情指揮中心指揮官王必勝下周二將赴金門地區，視察未來恢復兩岸小三通防疫業務。

王必勝表示，近期中國大陸疫情升溫，若未來小三通恢復，需先視察離島防疫量能，親赴現場並與金門縣府討論，避免未來開通後手忙腳亂。

距離春節還有一個多月，此時視察金門地區，是否代表要恢復小三通？王必勝表示，恢復小三通並非他能決定，不過現階段確實是為了恢復小三通而做準備，屆時陸委會可能詢問指揮中心意見，所以特別前往金門，了解實際現況並進行防疫準備。

王必勝表示，近期大陸疫情升溫，未來如果小三通要恢復，離島防疫量能準備將是關鍵，可能需要防疫旅館 協助，目前金門的防疫旅館並不多，需要到場了解數量。

為了盡快恢復小三通，金門縣長當選人陳福海9日下午前往陸委會拜會主委邱太三，針對復航程序、防疫管控等議題座談討論。陳福海表示，希望在防疫有效管控下，能在1月由縣府啟動「探親專船」，並建議以「專案、專船、專班」方式滾動式開放。

邱太三表示，「目前綜合各項考量，在重要節日啟動客運航班，是可能的作法」。他表示，相關意見一定會納入政策參考，在疫情可控的情況下，政府會與金馬地方政府合作，適時推動小三通復航。