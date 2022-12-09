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美對台軍售4.28億美元 國台辦：台獨是絕路

記者陳政錄／北京9日電
大陸國台辦發言人朱鳳蓮8日正告民進黨當局，台獨是絕路。(記者陳政錄／攝影)
大陸國台辦發言人朱鳳蓮8日正告民進黨當局，台獨是絕路。(記者陳政錄／攝影)

美國國防安全合作局（DSCA）近日宣布兩項對台軍售計畫，包含空軍「航材標準零附件」及「航材非標準零附件」，總額為4.28億美元。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮8日回應表示，正告民進黨當局，「台獨」是絕路，「以武拒統」，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，只會把台灣同胞推向火坑。

朱鳳蓮重申，（中國大陸）堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器。美方的售武行徑嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，是對「台獨」勢力的縱容支持，是對台海地區和平穩定的破壞。

朱鳳蓮說，敦促美方切實恪守「一個中國原則」，立即停止售台武器和美台軍事聯繫，把不支持「台獨」的政治承諾落到實處。

她還說，正告民進黨當局，「台獨」是絕路。「以武拒統」，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，只會把台灣同胞推向火坑。

值得注意的是，8日也傳出大陸海關總署禁止台灣水產品銷陸。在大陸海關的境外生產企業註冊信息顯示，目前台灣水產品生產企業註冊狀態，幾乎全數暫停進口或註銷。

灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會已公告稱，請近期要出口產品到中國大陸的會員先確認註冊資訊，避免產品無法順利通關。同時，公會已洽相關政府部門協助處理中，若有最新消息將公告周知會員。

對此，大陸國台辦尚未做出回應。

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