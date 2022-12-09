業者主動通報被暫停輸銷 衛福部一問三不知

大陸海關總署突然宣布禁止台灣漁水產加工品入關，其中包括秋刀魚、魷魚和午仔魚都在清單內，9日在高雄前鎮漁港還是有遠洋漁船入港卸貨秋刀魚。(記者劉學聖／攝影)

中國大陸海關總署禁止台灣水產品輸入，上百家未完成生產企業註冊更新的食品業者暫停進口。統一協助企業申請更新中國輸銷註冊的窗口衛福部，對此「一問三不知」。衛福部部長薛瑞元說，農委會接到訊息才開始了解，食藥署會跟農委會再索取資訊。食藥署署長吳秀梅說，中方完全沒通知，但食藥署會做該做的事。

薛瑞元表示，據食藥署回報，此次受影響是有漁船捕撈的水產品及食品加工業者，被暫停輸銷的訊息是「業者主動通報」，非中方通知，大多數的項目都屬農委會管轄，但食藥署是此次中國管制措施的窗口，將進一步了解。

吳秀梅說，食藥署近期協助業者補件，該補件都補件、該交的文件都交了，「目前還不了解發生什麼事」，會持續與中國大陸聯繫，做食藥署該做的事。不過，依往例，中國大陸平常都沒在通知台灣，此次突然阻擋，問了恐怕也得不到回覆。

稱該做的都做的食藥署，截至截稿都沒辦法說明至今已協助多少家食品業者向大陸申請送件，也表明不知道有多少業者完成申請。

台灣糖果餅乾麵食工業同業公會副理事長洪建龍表示，食藥署於8月底曾說要協助業者採「包裹式」註冊登記，不少廠商直接選擇不參加，採自行填報輸銷。經由食藥署協助，約有半數未通過中國的註冊登記，部分是資料填寫不齊全要求補件。

台灣蜜蜂與蜂產品學會理事長陳裕文表示，學會輔導的業者，今年8月就已經無法進口到大陸。

陸委會指出，針對大陸2021年4月12日公布進口食品境外企業註冊新規，台方業者8月已提出178件補件申請，但對岸有關部門迄今未就補件申請之審核結果作出任何決定及聲明。

針對大陸此舉是否有政治考量，陸委會稱「不願臆測」，但表示嚴正抗議，指陸方不但行政怠惰未完成審查，且一貫以未先通報之方式，突襲性阻擋台方業者產品輸陸。要求陸方提出合理說法，不要為兩岸貿易往來製造障礙。