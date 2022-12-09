台水產品幾全遭陸暫停進口 800多家僅1家通過註冊

中國大陸暫停水產品進口，台灣養殖午仔魚恐成受損目標，讓漁民十分憂心，圖為屏東枋寮養殖漁民收成午仔魚準備出口。(本報資料照片)

中國大陸去年4月公布食品進口新制，全球業者欲進口食品到大陸須完成註冊，根據大陸海關網站清冊，台方約有3000多家食品業者須註冊，但因有不少業者未完成註冊，遭大陸海關公布「暫停進口」，其中水產品約800多家僅一家通過，影響最鉅。但官方均未主動對外說明，昨是南部漁民傳出消息後，外界才得知實況。

該註冊新制公告今年元旦起生效，依規定有18類食品要由所屬國家或地區主管機關統一送件申請註冊，台方是由衛福部食藥署統一負責包裹式註冊，其餘類別業者可自行註冊。

但遲至今年6月底，仍有不少業者未完成註冊，遭陸方公告暫停進口。大陸8月1日則通知台方食藥署，指部分業者因補件資料有欠缺，給予補件期限8月底，但未料不少業者補件後至今仍未過，昨南部漁民因而傳出遭禁消息，引發揣測。

由於大陸已禁台灣石斑魚、冰鮮白帶魚和竹筴魚，這波因註冊問題無法銷陸的水產品，主要受影響是秋刀魚、午仔魚、魷魚等。台灣區 遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會昨下午發出緊急通知，指目前台灣水產品生產企業註冊狀態，幾乎全數遭暫停進口或註銷。

農委會傍晚趕緊舉行臨時記者會，農委會副主委陳駿季說，這是去年4月大陸向各國要求，凡所有銷往大陸的產品都要進行註冊，如果未完成註冊，就不能銷往大陸。從大陸海關網站查詢，台灣約800多件水產品業者遭暫停進口，其中約有600多件未申請補件、或決定轉移市場，但有100多家業者提出補件申請，但僅一家獲通過註冊。

查核大陸海關網站，唯一註冊成功的是屏東一家生產魚鬆、鮪魚蛋捲、櫻花蝦等的加工食品業者，是位在屏東縣枋寮鄉的味一食品，該公司低調不願多談。

此外，非水產品外的類別，像糖果、巧克力通過註冊的並不少，蜜餞也多數註冊有效，但像保健食品多數也都沒過關。