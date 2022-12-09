台水產品幾全遭陸暫停進口 800多家僅1家通過註冊
中國大陸去年4月公布食品進口新制，全球業者欲進口食品到大陸須完成註冊，根據大陸海關網站清冊，台方約有3000多家食品業者須註冊，但因有不少業者未完成註冊，遭大陸海關公布「暫停進口」，其中水產品約800多家僅一家通過，影響最鉅。但官方均未主動對外說明，昨是南部漁民傳出消息後，外界才得知實況。
該註冊新制公告今年元旦起生效，依規定有18類食品要由所屬國家或地區主管機關統一送件申請註冊，台方是由衛福部食藥署統一負責包裹式註冊，其餘類別業者可自行註冊。
但遲至今年6月底，仍有不少業者未完成註冊，遭陸方公告暫停進口。大陸8月1日則通知台方食藥署，指部分業者因補件資料有欠缺，給予補件期限8月底，但未料不少業者補件後至今仍未過，昨南部漁民因而傳出遭禁消息，引發揣測。
由於大陸已禁台灣石斑魚、冰鮮白帶魚和竹筴魚，這波因註冊問題無法銷陸的水產品，主要受影響是秋刀魚、午仔魚、魷魚等。台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會昨下午發出緊急通知，指目前台灣水產品生產企業註冊狀態，幾乎全數遭暫停進口或註銷。
農委會傍晚趕緊舉行臨時記者會，農委會副主委陳駿季說，這是去年4月大陸向各國要求，凡所有銷往大陸的產品都要進行註冊，如果未完成註冊，就不能銷往大陸。從大陸海關網站查詢，台灣約800多件水產品業者遭暫停進口，其中約有600多件未申請補件、或決定轉移市場，但有100多家業者提出補件申請，但僅一家獲通過註冊。
查核大陸海關網站，唯一註冊成功的是屏東一家生產魚鬆、鮪魚蛋捲、櫻花蝦等的加工食品業者，是位在屏東縣枋寮鄉的味一食品，該公司低調不願多談。
此外，非水產品外的類別，像糖果、巧克力通過註冊的並不少，蜜餞也多數註冊有效，但像保健食品多數也都沒過關。
究竟為何註冊不成功？陳駿季說，農委會與食藥署並未收到大陸海關總署通知，台方是直接在大陸官網調閱資料，目前正洽詢食藥署相關管道向大陸海關總署查證，看是否有需要補件，希望盡速完成補件註冊。
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