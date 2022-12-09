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「國力這麼弱」 1/4役男免當兵 體位標準擬調整

台灣新聞組／台北9日電
2003年出生的役男約四人就有一人不用當兵，內政部代理部長花敬群解釋，此為2013年將徵兵體位放寬所致。(記者季相儒／攝影)
2003年出生的役男約四人就有一人不用當兵，內政部代理部長花敬群解釋，此為2013年將徵兵體位放寬所致。(記者季相儒／攝影)

兩岸情勢緊繃，蔡政府研擬恢復徵兵、延長兵役政策。民進黨立委王美惠昨質詢，現在很多役男因為家庭因素可以申請替代役，未來若役期延長，替代役是否也會延長役期？內政部代理部長花敬群表示，未來替代役、常備兵服役期間，都會一併調整為一樣的役期，只有研發替代役會有所不同。

根據役政署明年度預算報告，今年度辦理徵兵役男調查，2003年次徵兵即齡男子有11萬8755人，截至今年6月底，已有7萬5900人做完體檢，其中1萬7844人被判定免役。民進黨立委莊瑞雄昨天質疑，高達1/4役男被判定體位不合格，他不禁直呼「國力這麼弱」。

花敬群說，2013年因政策方向為全募兵制，當時把徵兵BMI體位認定標準放寬，相關標準延用至今，以至於近1/4役男達免役體位；內政部已主動提出調整方案，正在跟國防部討論中，基本上已經達成共識，時機合宜就會推展。

王美惠指出，少子化時代，未來還會有很多役男都符合家庭因素，會影響國防戰力；兵役調整雖有一年緩衝期，但很多家長跟役男都非常關心，役政署需提早說明。

花敬群說，役期調整牽涉層面廣，他會謹慎看待各方面衝擊衡量結果，但內政部配合國防部結論辦理，並非主導，待行政院討論後做出最後決定。

另外，國民黨立委林文瑞質疑，依據兵役法規定，替代役男定期要被召回服勤單位訓練，但是各縣市召訓率不超過2％，全國平均替代役男召訓率僅有0.51％，甚至超過六成未辦理演訓召集，原因為何？

花敬群說，近年受到疫情影響是主因，現在不論預算、空間等，都有要求地方政府跟徵訓單位，接下來要按照規定召集替代役男演訓。

內政部 預算 國防部

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