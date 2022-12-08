趙春山：中共對台有緊迫感、將「轉守為攻」

淡江大學榮譽教授趙春山8日指出，2027年是中共總書記習近平第三任期結束的時候，對台「習或許有『時不我予』的緊迫感」。（記者廖士鋒／攝影）

中共20大 之後，各項內外政策備受關注，其中對台政策更是關鍵。對此學者趙春山分析，中共對台將會「轉守為攻」，「軟的不會更軟、硬的可能更硬」，尤其2027年習近平 對台或有「時不我予」緊迫感。

淡江大學大陸所榮譽教授趙春山8日在政大國關中心的「中共20大政治菁英甄補 趨勢與挑戰」研討會上發表題為「習近平的『中國治理』：老問題與新挑戰」主題演講時，做出上述判斷。

趙春山引述美國冷戰戰略家喬治肯楠（George F. Kennan）的看法稱，「研究共產黨問題沒有專家，只有不同程度的無知」。趙指出，這一行現在越來越難研究，亦越覺得「感覺」很重要。趙春山解析，中共總書記習近平2013年初在黨內講話提「兩個不能否定」，透露習想在中共歷史扮演「承先啟後」角色。習要走自己發展道路、創造跟鄧小平、毛澤東有別的「中國式現代化」發展模式。

隨後趙春山分別就內政、外交與對台政策進行解析。就對台政策而言，趙春山認為中共將「轉守為攻」，要牢牢掌握主動權，「過去是美國一個動作他（中共）一個反應，他不希望被認為要生事，現在要轉守為攻了」。

期間原因是「緊迫感」。趙春山指出，最近已有中國智庫人士表示，未來5年是「解決台灣問題的關鍵時期」，除了外部形勢變化、台美2024年皆改選外，2027年是習近平第三任期結束的時候，「習或許有『時不我予』的緊迫感」。

而中共20大後，其黨章修正案把反對、遏制台獨列入，但沒有把「反對外部勢力」寫入。對此趙春山解讀，未來5年重點實是「反對外部勢力干預」，把堅決反對、遏制台獨寫入黨章後，「反而變成假議題」。他指出，從李登輝到蔡英文總統都沒有提台獨，也預期自詡「務實台獨工作者」的副總統賴清德未來競選過程，亦不會提台獨。

趙春山強調，未來5年台灣會面對促統問題，對中共而言會是「促統」跟「反促統」鬥爭，不是台獨鬥爭。過程中，以前是「軟的更軟、硬的更硬」，將來是「軟的不會更軟，硬的可能更硬」。在此之下，將會聯合「愛國統一力量」，拉攏主張「維持現狀」者，打擊「反對統一」者。

同時，過去中共對兩岸交流是「求同存異」，將來會「聚同化異」，關鍵在「化異」。而針對「兩制台灣方案」，中共智庫已針對「可操之在我」部分，積極進行統一後台灣的「治理研究」。

趙春山最後預期，如果中共決定對台動武，將採「上兵伐謀、其次伐交、其次伐兵、其下攻城」。若是攻城，則會首戰即終戰，不會達成「尾大不掉」的結果。