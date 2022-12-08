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張忠謀昔讚全球化 今對「保護主義抬頭」無奈

記者簡永祥

台積電在美國亞利桑納州廠舉辦首批設備到廠典禮上，91歲的創辦人張忠謀說：「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死。」對照過去多年強調全球化將半導體產業做到極致的他，言談間流露許多無奈，也傳達保護主義及美中科技戰不可能回頭，而他的接班人董事長劉德音、總裁魏哲家採行區域化布局，是做了對的決定。

總統拜登有意藉由典禮展現美國握有全球半導體主導權，台積電也順應白宮要求，呈現濃厚的美國味，典禮講台周圍處處懸掛斗大的「美國製造的未來」的看板，順應美方要求歌頌美國強大的要求，不言可喻。

然而，張忠謀當著拜登面說出「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死」，令半導體業訝異，畢竟張忠謀過去力讚全球化，也曾強調美國要重新拉升半導體製造不可行、會徒勞無功，就算有晶片法案補助，也難以彌補高攀的成本。

張忠謀認為，過去十年，在全球化與自由貿易這兩項原則及準則下，無論是美國、亞洲乃至於全球市場，都因而受惠；如今世界不再平坦，很多國家高喊要把（半導體）製造拉回去，全球化因此倒退。

張忠謀還提到，劉德音和魏哲家幫他圓了多年來一直希望能在美國建立半導體工廠的夢想，其實是已認知到劉、魏兩人彈性應對地緣政治是正確決定。此話也透露未來兩人必須承擔地緣政治變化帶來的經營成敗。劉、魏面對動盪的國際變局，如何抉擇到美、日、德投資比重，將是台積未來發展的重要課題。

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