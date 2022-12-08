總統府稱兵役延長「無確定時程」 政策生變？引揣測

蔡政府恢復徵兵、延長兵役政策何時公布？國防部 長邱國正昨在立法院表示，目前已有初步規畫，期望在年底前宣布，「現在已到最後緊鑼密鼓的階段」；但他也表示，要在年底前公布有個先決條件，「程序要走完」，若沒走完，「期望歸期望」。

總統府發言人張惇涵昨晚表示，提升現有戰力、強化國家整體防衛能力，是確保國家安全與利益重要考量；關於義務役役期，國防部仍就各方意見進行評估，跨部會也仍在進行縝密研議，目前沒有確定時程的規畫與定案。

邱國正昨才說，義務役役期延長方案仍將維持計畫在今年底前正式公布，因為如果拖到明年才公布，實施日期又要往後延一年。府方這句「目前沒有確定時程的規畫與定案」，也讓延長兵役政策是否生變再引揣測。

有媒體報導此案規畫本月22日行政院會對外公布。但國防部發言人孫立方回應表示，他沒聽過這個時間點。行政院發言人羅秉成也表示，該案仍由相關部會評估研擬中，尚未定案報院，目前並無確定時程的規畫與決定。

邱國正昨列席立院外交及國防委員會，包括國民黨 立委陳以信等多人質疑距年底已不到三個星期，國防部應盡早公布，不要「擠牙膏」。邱國正則說，現在已到最後緊鑼密鼓階段。

立委說，依兵役法，恢復徵兵與內政部 息息相關，但現在內政部長徐國勇已請辭，會否影響延長兵役工作推動？邱國正表示通常不會，因政策有延續性；就算人員更迭，也會把握政策原則。

立委關切，家長與役男對政策不安。邱國正說，依法、依程序，行政院長即可作決定，但「之前一定要報告」；未來一次公告後，大家疑問都可一次解除。

陳以信質詢，原傳國防部上星期要公布，但因選舉因此延期？邱國正表示，沒有這件事，他個人完全沒有選舉、不選舉的考量，將兩件事掛在一起，他承擔不起；他講的要大家研議完後，不代表有大的改變，但程序一定要走完，沒走完，他沒辦法公布。

邱國正說，他期望能按「原來的期程」；他講過的是年底前，但這有個先決條件：「程序要走完，沒走完，我期望歸期望」。

陳以信追問，依邱國正的答話，是否還有可能不這麼做？邱表示，「這要看狀況研討得怎麼樣，若都很順暢，當然可以達到，若不順暢…」立委接話問：可能就不做了？不延長？邱國正說，「不是不做，就要看…」「總之，合法程序要走完。」