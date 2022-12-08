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張忠謀說全球化已死？財經專家：早已死了很多年

台灣新聞組／台北8日電
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）
台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮。（中央社）

「台灣半導體教父」台積電創辦人張忠謀6日出席台積電亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮時表示，地緣政治已經大幅改變晶片製造業者面臨的局勢，他站在懸掛印有美國製造的未來（A Future Made in America）旗幟前提出：「全球化幾乎已經死亡，自由貿易也幾乎消失」，不太可能回復。財信傳媒董事長謝金河8日表示，「張忠謀說全球化已死，其實已經死了很多年了」。

日經亞洲報導，張忠謀表示，這是逾20年來台積電在美國設立的第一座先進晶片廠，移機典禮象徵在美國努力行動獲得回報的第一階段落幕，「開始的浪漫正在消失，初期的興奮正在消失」。他說，若要成功，還有許多「艱鉅的工作」等待進行。

他把台積電最新的400億美元投資計畫比擬為該公司1995年在美國首設工廠，當時距離台積電成立僅相隔八年。

他說：「27年過去了，半導體產業見證了世界大幅轉變、世界的大幅地緣政治局勢轉變。」「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死。許多人仍希望它們會回來，但我不認為它們將回來。」

此時正值各界日益擔憂，美國與中國大陸在晶片議題上的緊張關係，將把全球科技供應鏈分成兩個陣營。美國對大陸晶片雄心壯志處處打擊，最近期的一次是在10月實施新的限制措施，讓台積電等企業更難服務在大陸的客戶。

張忠謀也提到，由於他在美國接受教育並工作長達數十年，曾夢想在美國蓋一座晶片廠，但在俄勒岡設廠後，碰上成本、人和文化等問題，原本夢想實現，卻變成是噩夢。「我們花了好幾年才從我的噩夢中解脫出來，因此我決定我必須延後這個夢想。」

對張忠謀講話，謝金河今日以「世界聚焦下一個新變化」為題在臉書發文，他表示，這一期時代雜誌在毫無異議的情況下，選出澤倫斯基成為年度人物，以他作為戰時領導人的成功，堅忍抵抗俄羅斯入侵而獲獎；先前，經濟學人也以包括總統蔡英文在內的6個領導人當封面，探討2023年世界的變化。

謝金河說，歲末年終，全球都會探索未來一年的新變化，今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，造成通膨加劇、FED暴力升息，成為今年的主題。接下來的變化，迎面而來的可能也是俄烏戰局、及因為升息，緊縮帶來的經濟衰退。

謝金河進一步說明，經濟學人列出2023年10大趨勢，第一個就是烏克蘭，第二個就是經濟衰退，他強調，最近烏克蘭無人機攻擊俄羅斯境內機場，引發全球關注，大家正密切注意戰局是否升溫。

王美花強調，台灣有完整供應鏈體系，「去台化」是不可能的事情，台灣仍是台積電、半導體國際重要供應鏈。台積電赴美設廠，可看出來台灣供應鏈人才是台灣強項。

台積電 供應鏈 晶片

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