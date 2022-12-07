美軍援台100億美元？邱國正：會注意不要「被套住」

國防部長邱國正。（本報資料照片）

美方傳出將在國會國防授權法案中授權軍援台灣100億美元，國防部 長邱國正上午在立法院表示，未來若能支用這筆款項，台美會互相協調，他肯定這項政策的實際性，若「讓這個球打出來以後是空的，那就不可思議」；但國防部也會注意，不要因此「被套住了」。

邱國正上午應邀列席外交及國防委員會，以「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」為題進行專案報告，並備質詢。彭博資訊引述知情的美國國會助理發言報導，宣稱鑒於台海緊張及中國對台威脅加劇，為強化台灣國防，美國國會議員準備挹注台灣多達100億美元，做為美國折衷版年度國防授權法案（NDAA）的一環。有立委關切，這100億美元，在NDAA中是「可以」動支或「必須」動支？

邱國正表示，要在「必須」或「可以」作個介定，他覺得應該是「可以」，公務有上限，沒有講不可以或必須。

立委質疑，若是如此，那只是給美國國會作個面子，給與不給國會決定，但風險留在台灣。邱國正說，他沒想到「給面子」這種問題。授權以後，而一旦要支用，就必須作協調，沒有可以不可以，「讓這個球打出來以後是空的，那就不可思議」。

至於軍援案有償還是無償？邱國正說，是無償的，目前沒有相對條件。他曾表達過，美提供資助後，要怎麼用，須經過討論。立委說，可否用這100億元支付我國尚未償付完的軍購款項？戰規司長李世強表示，正在執行中的軍購，代表已有財力規畫去執行，「不可能再去用人家的錢」，未來希望能與美方共同研究如何支用、發揮這一百億美元的效益。

立委關切美軍援烏克蘭 215億元，歐洲其他國家宣稱支持到底，但現在已看不出來有支援跡象，美共和黨 也宣稱掌握眾議院後將停止援助，台灣會否變成下個烏克蘭？邱國正說，人無遠慮必有近憂，他肯定立委的考量，但國防部也會考量，不要因美方軍援而「被套住了」。