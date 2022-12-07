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評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

美擬售台百枚最先進愛國者飛彈 射程增50％

台灣新聞組／綜合7日電
愛國者三型增程型MSE 飛彈 。(取材自維基百科)
愛國者三型增程型MSE 飛彈 。(取材自維基百科)

彭博新聞引述一份美國國務院的文件報導，美國政府已向國會提議出售台灣多達100枚最先進的愛國者防空飛彈連同雷達和後勤裝備，交易價值8.82億美元。愛三增程是愛國者防空飛彈系統最新型，比台灣軍方現役愛三更先進、射程增加50％，飛彈體積也較愛三為大。

這個提議是基於2010年對台軍售案所提出的，並非新的交易，而是加強原先前的交易，原本軍售的總價值為28.1億美元。這次升級不會改變交易總價值。2010年的軍售案曾激怒北京，導致美中停止軍事交流。

彭博從國務院發給國會的通知看到這消息，最快會在周二歸列國會議事錄，由國會進行30天的審查。

新提案要求提供多達100枚由洛克希德·馬丁生產的愛國者三型增程型MSE飛彈，比之前提供給台灣的愛國者飛彈更為先進。提案還要求提供M903發射器改良套件，訓練彈，和軟體升級，以適應新型飛彈。

國務院在通知中說，建議的軍售將提升台灣愛國者飛彈系統，「強化防空飛彈的能力，保護領土完整，並嚇阻對區域穩定的威脅」。

對於此軍售消息，外交部發言人歐江安表示，目前沒有相關資訊可以分享。但她說，整體而言，自美國總統拜登(Joe Biden)政府上任以來，延續近年來對台軍售常態化的政策，已六度宣布對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視。

台方執行採購愛三及提升愛二防空飛彈計畫2019年告一段落後，有近200億元台幣(約6億5250萬美元)節餘款項，美要求台方不繳回該筆款項，直接增購彈藥。根據美國媒體取得的國務院知會內容，美國在2019年7月9日宣布「愛國者三型（PAC-3）飛彈案」，該案係根據2010年一項對台28.1億美元軍售相關條款提出，算是協議的升級版，過去協議的總值並未改變。

國務院 拜登 北京

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