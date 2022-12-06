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危資安 台公部門設備 禁載抖音、小紅書

記者余弦妙／台北6日電
數位部官員昨指出，抖音或TikTok（國際版）是危害國家資通安全產品，已經限制公部門資通設備及所屬場域使用。（路透）
數位部官員昨指出，抖音或TikTok（國際版）是危害國家資通安全產品，已經限制公部門資通設備及所屬場域使用。（路透）

美國聯邦調查局長日前公開表示全球熱門的短影音軟體TikTok受中國大陸政府操控，恐有國安疑慮；而目前台灣對此軟體是否也會進行監測，數位部官員昨指出，抖音或TikTok（國際版）是危害國家資通安全產品，已經限制公部門資通設備及所屬場域使用。

大陸網路巨擘字節跳動旗下短影音產品「抖音」，國際海外版為TikTok，台灣使用國際版TikTok。陸委會11月初表示，政府未開放中資來台經營網路平台，抖音並未在台灣落地設立分公司或辦事處，依法不得在台灣經營相關業務。

目前年輕人中最常使用的App是抖音或TikTok（國際版），短影片的崛起也讓政府單位開始關注這類的應用軟體是否有危害國家安全的疑慮，美國聯邦通訊委員會（FCC）建議美國全面禁用抖音，台灣也掀起是否要禁用抖音的聲浪。

數位部官員表示，抖音或TikTok（國際版）是危害國家資通安全產品，已經限制公部門資通設備及所屬場域使用。至於是否應進一步限制業者提供民眾下載及使用的問題，因涉及適法性與可行性等影響因素評估，數位部會與相關部會進一步蒐集參考研究其他國家類似做法。

據了解，所謂的危害國家資通安全產品，主要就是針對中國大陸製的資通訊設備，舉例來說就像是抖音、TikTok（國際版）、小紅書等，即便這類的公司註冊並不在大陸，但只要是大陸產製的都算，也就是說即便「洗產地」也沒用。

抖音 TikTok 小紅書

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