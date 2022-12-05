台美21世紀貿易倡議 經濟部：在此基礎推動台美FTA

立法院外交國防委員會5日邀請外交部長吳釗燮、經濟部次長陳正祺、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮等人，報告「台美21世紀貿易倡議談判目前進度、框架與未來近中遠預期目標、可能爭議事項」，並備質詢。（取材自國會頻道）

台美21世紀貿易倡議日前完成首次實體會議談判。外交部及經濟部今天表示，該倡議架構完整，所涵蓋的11項議題內容均以高標準為目標，作為推動貿易協定的路徑圖， 完成該協定談判爰亦將有助台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。涵蓋議題與印太經濟架構（IPEF）的貿易議題領域大幅重疊；因此有助於台灣未來爭取參加入IPEF。

立法院外交國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮、經濟部次長陳正祺、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮等人，報告「台美21世紀貿易倡議談判目前進度、框架與未來近中遠預期目標、可能爭議事項」，並備質詢。

經濟部報告指出，政府期盼透過11項議題達成四項重要指標，包括強化國家整體經濟實力、台美雙方投資 及貿易、台灣與各國制度化連結，以及市場經濟體制。

經濟部表示，在美國拜登 政府目前沒有關稅 談判授權的情況下，利用堆積木方式（Building Blocks）推動協定簽署，涵蓋貿易協定的重要要素；待未來時機成熟，在此堅實的基礎上推動完成台美自由貿易協定（FTA），是務實可行的策略。

經濟部表示，台灣是美國在亞太區域的民主盟友及重要貿易夥伴，台美21世紀貿易倡議的啟動，不僅是台美經貿關係的歷史性突破，政府更期待透過後續談判，達成高標準且具發展前瞻的貿易協定，不但可深化台美雙邊的貿易關係，台美可在全球經濟戰略夥伴關係下，展開更緊密、 更廣泛的夥伴關係，產生更大的經貿合作空間。