我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

陸經濟降溫 兩岸經貿依存恐遞減

記者葉文義╱台北4日電

第四季以來，拉動中國大陸經濟增長的「三駕馬車」即消費、投資及出口均明顯「減速」，其中消費及出口在10月還意外衰退。再從台灣經濟部統計數據看到，截至9月，來自陸港的外銷訂單已連續六個月負成長；財政部數據也顯示，10月對大陸與香港出口連續第三個月負成長，並創近20個月新低。由此可見，大陸經濟減速，兩岸經貿尤其對陸港出口正走向滑坡。

財政部官員之前指出，10月出口陸港金額明顯走低，主要是受到大陸房地產危機及疫情封控拖累，跌幅最劇烈項目為光學器材年減52.6％，其次為基本金屬及其製品年減42.7％，塑橡膠及其製品年減37.2％。展望未來，受新冠疫情風險及美中科技戰升級等變數，恐將持續約制對陸港出口表現，有待密切關注後續發展。

此外，中經院一所（大陸經濟所）助研究員王國臣認為，過去幾年大陸經商環境在惡化，包括工資以及環境要求都持續推高成本，加上美中貿易戰及科技戰愈燒愈廣，台商實際上仍持續產能外移，長期而言，兩岸經貿依存度恐會逐漸遞減。

王國臣認為，現階段大陸進出口的下降對台灣出口還是會有相當程度的影響，但效應會遞減。財政部數據顯示，今年1-10月大陸市場占台灣出口比重38.8％，美國則為15.6％，這兩出口目的地占總出口比重分別創下18年來最低與最高紀錄。

王國臣認為，大陸優化清零政策只是放鬆不是停止，對於大陸內需消費的衝擊持續存在，加上外需不振造成出口也失去動力，大陸經濟短期仍無法樂觀，兩岸經貿降溫恐會延續。

財政部 疫情 投資

上一則

苗栗透天厝起火 小姊弟3人喪命

下一則

三大隱憂 柯文哲2024總統之路困難重重

延伸閱讀

大陸台商春節返鄉 指揮中心提醒3件事

大陸台商春節返鄉 指揮中心提醒3件事
北韓試射彈道飛彈 美國制裁平壤3高官

北韓試射彈道飛彈 美國制裁平壤3高官
引爆點非「台獨」 學者：台灣「拒統」恐促兩岸開戰

引爆點非「台獨」 學者：台灣「拒統」恐促兩岸開戰
台灣朝野聲援白紙運動 籲對岸傾聽民意

台灣朝野聲援白紙運動 籲對岸傾聽民意

熱門新聞

九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，創下史上最慘成績，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）與與民進黨秘書長林錫耀（右）晚上在中央黨部召開「2022年地方選舉結果」記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。 圖／聯合報系資料照片

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

2022-11-26 11:13
民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

2022-11-26 07:32
北市候選人蔣萬安 。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

2022-11-26 07:22
台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

2022-11-26 07:57
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向台灣民眾鞠躬。（記者林伯東／攝影）

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

2022-11-26 21:01
九合一選舉今天投票，蔡英文總統早上前往投票，並鼓勵大家踴躍投票，這是實踐民主最重要的時刻。(台北市攝影記者聯誼會／提供)

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

2022-11-26 08:17

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目