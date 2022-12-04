陸經濟降溫 兩岸經貿依存恐遞減

第四季以來，拉動中國大陸經濟增長的「三駕馬車」即消費、投資 及出口均明顯「減速」，其中消費及出口在10月還意外衰退。再從台灣經濟部統計數據看到，截至9月，來自陸港的外銷訂單已連續六個月負成長；財政部 數據也顯示，10月對大陸與香港出口連續第三個月負成長，並創近20個月新低。由此可見，大陸經濟減速，兩岸經貿尤其對陸港出口正走向滑坡。

財政部官員之前指出，10月出口陸港金額明顯走低，主要是受到大陸房地產危機及疫情 封控拖累，跌幅最劇烈項目為光學器材年減52.6％，其次為基本金屬及其製品年減42.7％，塑橡膠及其製品年減37.2％。展望未來，受新冠疫情風險及美中科技戰升級等變數，恐將持續約制對陸港出口表現，有待密切關注後續發展。

此外，中經院一所（大陸經濟所）助研究員王國臣認為，過去幾年大陸經商環境在惡化，包括工資以及環境要求都持續推高成本，加上美中貿易戰及科技戰愈燒愈廣，台商實際上仍持續產能外移，長期而言，兩岸經貿依存度恐會逐漸遞減。

王國臣認為，現階段大陸進出口的下降對台灣出口還是會有相當程度的影響，但效應會遞減。財政部數據顯示，今年1-10月大陸市場占台灣出口比重38.8％，美國則為15.6％，這兩出口目的地占總出口比重分別創下18年來最低與最高紀錄。

王國臣認為，大陸優化清零政策只是放鬆不是停止，對於大陸內需消費的衝擊持續存在，加上外需不振造成出口也失去動力，大陸經濟短期仍無法樂觀，兩岸經貿降溫恐會延續。