黑白集／可談國名年代逝 剩蔡的代理人戰

一個時代，常隨一個人的死亡而終結。江澤民 辭世，象徵著他曾戮力搭造的兩岸和平互動框架，已走入歷史。兩岸關係最美好的年頭，外人多以為是馬英九主政的八年，但那是瓜熟後才落下的蒂；為兩岸從零開始闢出一片田的，在對岸正是江澤民。

被概括為「九二共識」的兩岸談判基礎，是營建兩岸關係這座大廈的房角石。共識隱含著對中華民國 存在的默認，而敢冒內部大不韙替它拍板的，就是江澤民。

江澤民先派密使試探兩岸互動可能，再藉九二共識促成兩次辜汪會晤。他還讓汪道涵不斷擴大「一個中國」解釋空間，譬如一個中國是「現在進行式」，或「兩岸共同締造統一」的中國。他自己則承諾，「中國人不打中國人」，也宣示統一後的國名與旗歌都可談。

但他畢竟犯了大錯，兩次飛彈試射嚴重斲傷了兩岸情感，所疏離的人心更難估量。然回顧兩岸冷戰後開始接觸迄今的歷史，最勇於探索兩岸定位與格局的中共領導人，仍非他莫屬。

使這一大膽探索的路徑戛然而止的，正是此刻內外交煎的蔡英文 。她發明的「兩國論」，終結了前一年剛萌芽的政治對話，兩岸脆弱的互信被一次摧毀；隨著她取得中樞權力，戰爭變成逃不開的噩夢。可談國名的和平時代，已隨江的辭世而去，剩下的只有蔡英文烹製的代理人戰爭！