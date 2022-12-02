我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美檢方請求「駁回指控」孟晚舟 結束美中緊張段落

買VR眼鏡被拒 密爾瓦基10歲男童開槍殺了媽媽

黑白集／可談國名年代逝 剩蔡的代理人戰

黑白集

一個時代，常隨一個人的死亡而終結。江澤民辭世，象徵著他曾戮力搭造的兩岸和平互動框架，已走入歷史。兩岸關係最美好的年頭，外人多以為是馬英九主政的八年，但那是瓜熟後才落下的蒂；為兩岸從零開始闢出一片田的，在對岸正是江澤民。

被概括為「九二共識」的兩岸談判基礎，是營建兩岸關係這座大廈的房角石。共識隱含著對中華民國存在的默認，而敢冒內部大不韙替它拍板的，就是江澤民。

江澤民先派密使試探兩岸互動可能，再藉九二共識促成兩次辜汪會晤。他還讓汪道涵不斷擴大「一個中國」解釋空間，譬如一個中國是「現在進行式」，或「兩岸共同締造統一」的中國。他自己則承諾，「中國人不打中國人」，也宣示統一後的國名與旗歌都可談。

但他畢竟犯了大錯，兩次飛彈試射嚴重斲傷了兩岸情感，所疏離的人心更難估量。然回顧兩岸冷戰後開始接觸迄今的歷史，最勇於探索兩岸定位與格局的中共領導人，仍非他莫屬。

使這一大膽探索的路徑戛然而止的，正是此刻內外交煎的蔡英文。她發明的「兩國論」，終結了前一年剛萌芽的政治對話，兩岸脆弱的互信被一次摧毀；隨著她取得中樞權力，戰爭變成逃不開的噩夢。可談國名的和平時代，已隨江的辭世而去，剩下的只有蔡英文烹製的代理人戰爭！

江澤民 蔡英文 中華民國

上一則

蘇清泉提屏東選舉無效 周春米批撕裂

下一則

駐紐約經文處長投書華爾街日報：台灣有決心自我捍衛

延伸閱讀

江澤民移靈 94歲妻王冶坪坐輪椅現身 4代家屬護柩

江澤民移靈 94歲妻王冶坪坐輪椅現身 4代家屬護柩
金正恩悼江澤民 唁電推崇「三個代表」思想

金正恩悼江澤民 唁電推崇「三個代表」思想
BBC：江澤民去世 中民眾藉緬懷暗自抒發對習不滿

BBC：江澤民去世 中民眾藉緬懷暗自抒發對習不滿
中國學者評江澤民逝世：對政局沒有太大影響

中國學者評江澤民逝世：對政局沒有太大影響

熱門新聞

台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

2022-11-26 07:57
民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

2022-11-26 07:32
北市候選人蔣萬安 。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

2022-11-26 07:22
九合一選舉今天投票，蔡英文總統早上前往投票，並鼓勵大家踴躍投票，這是實踐民主最重要的時刻。(台北市攝影記者聯誼會／提供)

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

2022-11-26 08:17
九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，創下史上最慘成績，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）與與民進黨秘書長林錫耀（右）晚上在中央黨部召開「2022年地方選舉結果」記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。 圖／聯合報系資料照片

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

2022-11-26 11:13
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向台灣民眾鞠躬。（記者林伯東／攝影）

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

2022-11-26 21:01

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬