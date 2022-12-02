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彭博：大客戶要求 台積電美國廠將導入4奈米

國際新聞組／綜合報導
外媒報導台積電導入的製程將從5奈米升級為4奈米，台積電對此並未評論。圖為正在趕工的亞利桑那州Fab 21晶圓廠。(圖：讀者提供)
外媒報導台積電導入的製程將從5奈米升級為4奈米，台積電對此並未評論。圖為正在趕工的亞利桑那州Fab 21晶圓廠。(圖：讀者提供)

彭博資訊報導，台積電蘋果等美國客戶要求下，在美國亞利桑那州興建的晶圓廠，導入的製程將從原本的5奈米升級為4奈米，並將於6日的首批機台設備到廠典禮宣布這項計畫。台積電昨天對此並不回應，但業界認為，4奈米隸屬於5奈米家族，實際仍符合原先的生產規畫。

將於6日舉行的典禮獲得美台官方重視，美國總統拜登將親自出席，相關人士透露，與會的還有美商務部長雷蒙多、美國在台協會台北辦事處長孫曉雅、中華民國駐美代表蕭美琴等，國發會主委龔明鑫則會以台積電董事身分出席。產業界人士方面，傳出蘋果執行長庫克、超微執行長蘇姿丰和輝達執行長黃仁勳也可望出席。

知情人士說，這座被命名為晶圓21廠（Fab 21）的晶圓廠原定導入5奈米製程生產晶片，儘管5奈米是當前的先進製程，但到了2024年會有更先進的製程。此外，台積電也將致力於在附近設第2座工廠，以導入更先進的3奈米製程。

消息人士說，台積電先前表示，亞利桑那廠每月將生產2萬片晶圓，不過，產量可能會從原定計畫提高。蘋果將使用其中約3分之1產能。蘋果和其他大型科技公司仰賴台積電生產晶片，而最新的調整代表他們將能從美國本土取得更多晶片。

知悉討論內容的消息人士指出，除了蘋果外，超微與輝達等客戶都已請求台積電在亞利桑那廠生產更先進的晶片。

消息人士說，台積電的客戶要求該公司同時在美國和台灣採用最新技術，這有助於實現拜登政府要在美國本土生產更多先進晶片的目標。然而，台積電並未承諾，且台灣官員和台積電的主管曾表示，將把最新技術保留在台灣。

台積電 晶片 蘋果

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