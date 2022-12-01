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白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

藍委籲小三通復航 蘇貞昌未鬆口

記者程遠述、鄭媁／台北1日電
國民黨立法院黨團11月30日舉行記者會，立委陳雪生（左起）、總召曾銘宗、立委陳玉珍呼籲連口罩政策都逐步解封，小三通應該開放。(記者曾原信／攝影)
國民黨立法院黨團11月30日舉行記者會，立委陳雪生（左起）、總召曾銘宗、立委陳玉珍呼籲連口罩政策都逐步解封，小三通應該開放。(記者曾原信／攝影)

國民黨立法院黨團昨舉行記者會，呼籲政府實踐交流承諾、盡速恢復開放小三通。國民黨立委陳雪生表示，小三通復航從選前喊到現在，但現連是否能在春節前恢復，政府都沒說法，行政院「難道要金馬人民也發動白紙革命嗎？」

國民黨立委陳玉珍指，據統計，金門民眾有七成表態支持立即恢復小三通；小三通暫停期間，金門觀光產值已蒸發70多億元台幣，基層百姓生活痛苦。接下來就是冬至和春節，政府應苦民所苦。

陳玉珍表示，蘇貞昌在施政總質詢稱，小三通之所未能開通，是大陸CIQS（海關檢查、證照檢查、人員檢疫及動植物檢疫、安全檢查及航空港口保安）已經解散；但她11月15日委請廈門台商會長吳家瑩、莆田台商會長李木榮查看發現，大陸CIQS仍在小三通碼頭運作中，蘇貞昌所稱小三通不開放是對岸的問題，根本就不存在。

陳玉珍稱，選前金馬人民可理解蔡政府為了選舉考量，不開放小三通，但現在選舉已塵埃落定，陸方也表達恢復意願，呼籲民進黨政府節日前開放。

對此，行政院長蘇貞昌昨天表示，雖然國際開放，但中國大陸疫情還有各種風波不斷，政府都密切注意，也希望中國大陸能早日恢復平靜，同時可以進一步來做相關的處理。

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