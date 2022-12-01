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台積電美國廠6日舉行移機典禮 拜登將出席

台灣新聞組／台北1日電
白宮11月30日宣布，總統拜登將於12月6日造訪亞利桑那州台積電工廠，出席台積電當天舉行的上機典禮。 (中央社)
白宮11月30日宣布，總統拜登將於12月6日造訪亞利桑那州台積電工廠，出席台積電當天舉行的上機典禮。 (中央社)

台積電董事長劉德音昨天出席三三會例會專題演講，與會者轉述，針對外界關注台積電美國設廠引發人才出走及技術被掏空的疑慮，他表示，「台灣半導體不存在人才外流的問題，大家在報紙上看到台積電派500位工程師過去，但我們在台灣有5萬多位工程師。」劉德音也說：「台灣年輕人在台灣過得太舒服、不敢走出走，跟我們70、80年代不一樣，這才是台灣的問題。」

而台積電美國亞利桑那州5奈米廠6日將邀請客戶、供應商、學界和政府代表慶祝首批機台設備到廠。白宮昨宣布，美國總統拜登將出席首批機台設備到廠典禮，討論他的經濟計畫正引領製造業興盛、重建供應鏈且在亞利桑那州和全國製造待遇好的工作。白宮指出，其他細節待之後公布。

國發會主委龔明鑫昨表示，他將以台積電董事身分出席這場典禮。屆時兩人將有機會碰面。

劉德音昨以「台灣半導體產業的挑戰與契機」為題發表專題演講。與會人士轉述，劉德音認為，台灣在全球半導體供應鏈中占有關鍵地位，必須加速發展，保持領先優勢，成為真正不可或缺的全球科技夥伴。會後對於股神巴菲特所有的波克夏豪砸千億元買進台積電持股，他首度回應，讚賞巴菲特「獨具慧眼」。

三三會理事長林伯豐致詞時談到，近日美中科技戰，美國推動的晶片法案，以及半導體的「去中化」、「去台化」，地緣政治對台灣半導體產業的持續影響，政府政策必須和產業發展高度連結，積極提供整合性資源協助企業強化優勢，以防非市場經濟因素的影響，才能確保台灣半導體的產業競爭力。

他建議積極推動被形容為「台版晶片法案」的產業創新條例第10條之2的修法，並擴大適用的範圍；此外，應修正產創條例，新增人才培育支出投資抵減。

鈺創董事長盧超群也說，半導體「去台化」確實是很多人關注的議題，很多國外客戶也表達要鈺創注意分散晶圓代工風險。

不過，盧超群以台灣AI-on-Chip聯盟會長名義向政府提出建議，「台版晶片法案」應擴大鼓勵創新能量，非只聚焦提供大型製造公司租稅減免。盧超群說，未來ＡＩ人工智慧發展百花齊放，是鼓勵年輕人投入創新及創業最好的機會，台灣若能仿效以色列鼓勵青創的做法，將能延續半導體製造的優勢，為整體半導體產業帶來另一股強大創新動能，如此一來，「去台化」問題就不會存在。

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