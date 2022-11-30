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選後首團 劉兆玄抵京參加企業家峰會 將見劉結一

記者陳政錄／北京30日電

台灣選舉剛結束，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄一行29日則率團抵達北京，展開為期23天的赴中國大陸訪問行程。待解除「5+3」隔離後，訪問團將在北京會見北京市、國台辦領導，後轉赴江蘇、福建，期間參訪台積電南京廠，出席在廈門舉辦的2022兩岸企業家峰會年會，據透露，此行主軸是增進經貿交流、互相理解，和表達對台商支持。

兩岸企業家峰會，是當前層級最高的兩岸經貿交流平台，但新冠疫情後多改為視訊交流，因此這是前行政院長劉兆玄2021年接任台方峰會理事長後，首次率團赴陸。訪問團共12人，同為副理事長的郭台銘，不在名單上。

根據本報系聯合報掌握的行程安排，劉兆玄一行解除防疫隔離後，即舉行台方、陸方兩岸企業家峰會理事長會面，規劃12月8日會見北京市領導、國台辦領導，除了預計有大陸國台辦主任劉結一外，北京方面擬由剛當選第20屆中共中央政治局委員的市委書記尹力出面，受到關注。

北京期間，訪問團還將參訪北京經開區、中關村，與科技企業座談以及藝文交流；接著，訪問團轉赴蘇州、南京，考察台資企業。在南京期間，劉兆玄還計劃參訪台積電南京廠。在台積電將赴美投資設立3奈米晶圓廠，中美科技戰的背景下，受到關注，但工商界人士表示，此行主要是了解台商在大陸發展情況，表達支持和關切。

北京 台積電 疫情

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